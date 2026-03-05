Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Україна і Росія провели обмін 200 на 200

Додому повернулися захисники Донецької, Луганської, Харківської, Запорізької областей. 

Обмін полоненими
Фото: Володимир Зеленський у Telegram

Україна і Росія 5 березня провели обмін полоненими. Додому повернулися 200 українців, повідомив президент Володимир Зеленський у Telegram

Це другий обмін від початку року. Домовленість про нього досягнули на переговорах України, США і Росії.

"Серед тих, хто повертається, – захисники Маріуполя, Донеччини, Луганщини, Харківщини, Запоріжжя. Воїни Збройних Сил, Державної спеціальної служби транспорту, прикордонники та нацгвардійці", – сказав Володимир Зеленський.

Російська сторона заявила, що цей етап обміну триватиме ще завтра, загалом він стосуватиметься 1000 людей: по 500 з кожного боку. Керівник Офісу президента Кирило Буданов підтвердив, що сьогодні – перший етап обміну. 

Обмін полоненими
Фото: Кирило Буданов у Telegram
Обмін полоненими

Після чергового раунду переговорів Буданов казав, що наступний обмін має бути більшим, ніж попередній, коли обміняли 157 полонених. 

Росія умисно затягує обмінний процес, аби тиснути на Україну. Обмін в лютому став першим, який вона дозволила провести з жовтня. 

Станом на початок березня (тобто без урахування сьогоднішнього обміну) з російського полону вдалося визволити понад 6400 людей, з них близько 400 – цивільні. 

Президент України 14 лютого озвучив дані про кількість полонених: Росія утримує близько 7000 українців, а Україна – приблизно 4000 окупантів. 

﻿
