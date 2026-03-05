Генштаб ЗСУ: найбільше атак росіян фіксують на Гуляйпільському напрямку

Також окупанти тиснуть на Костянтинівському і Покровському.

Станом на 16:00 5 березня кількість атак росіян сягнула 56.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Через російські обстріли на Сумщині постраждали населені пункти Бачівськ, Безсалівка, Рогізне, Рижівка, Кисла Дубина, Будки, Ходине, Харківка, Кореньок, Есмань, Нововасилівка, Яструбщина, Волфине, Нескучне. Також ворог обстріляв Костобобрів, що на Чернігівщині.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог завдав одного авіаційного удару, скинувши три керовані бомби, здійснив 76 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема п’ять – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському, Куп’янському і Краматорському напрямках наразі наступальних дій росіян немає.

На Лиманському українські воїни відбили три спроби загарбників просунутися в бік населених пунктів Чернещина, Дробишеве, Лиман.

На Слов’янському агресор атакував два рази, в районі Ямполя та Платонівки.

На Костянтинівському напрямку росіяни здійснили 14 наступальних дій в районах населених пунктів Плещіївка, Іванопілля, Русин Яр, Софіївка та у бік Іллінівки, Степанівки.

На Покровському окупанти 14 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Котлине, Новомиколаївка та в бік населених пунктів Білицьке, Новоолександрівка, Новопавлівка. Дві атаки тривають.

На Олександрівському ворог тричі наступав у районах населених пунктів Новогригорівка, Красногірське.

На Гуляйпільському відбулися 16 атак у районах Гуляйполя, Зеленого та у бік Залізничного, Варварівки, Староукраїнки. Сили оборони стримують натиск, уже відбили 14 атак. Ворог завдав авіаударів по районах населених пунктів Воздвижівка, Копані, Барвінівка, Верхня Терса, Варварівка.

На Оріхівському напрямку відбулося одне боєзіткнення неподалік Степногірська.

На Придніпровському українські підрозділи відбили одну ворожу атаку у бік Антонівського мосту.