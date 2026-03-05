Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ФотоУ готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
ГоловнаСуспільствоВійна

Генштаб ЗСУ: найбільше атак росіян фіксують на Гуляйпільському напрямку

Також окупанти тиснуть на Костянтинівському і Покровському.

Генштаб ЗСУ: найбільше атак росіян фіксують на Гуляйпільському напрямку
Військовослужбовці ЗСУ
Фото: facebook/Генштаб ЗСУ

Станом на 16:00 5 березня кількість атак росіян сягнула 56.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Через російські обстріли на Сумщині постраждали населені пункти Бачівськ, Безсалівка, Рогізне, Рижівка, Кисла Дубина, Будки, Ходине, Харківка, Кореньок, Есмань, Нововасилівка, Яструбщина, Волфине, Нескучне. Також ворог обстріляв Костобобрів, що на Чернігівщині.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог завдав одного авіаційного удару, скинувши три керовані бомби, здійснив 76 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема п’ять – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-СлобожанськомуКуп’янському і Краматорському напрямках наразі наступальних дій росіян немає.

На Лиманському українські воїни відбили три спроби загарбників просунутися в бік населених пунктів Чернещина, Дробишеве, Лиман.

На Слов’янському агресор атакував два рази, в районі Ямполя та Платонівки.

На Костянтинівському напрямку росіяни здійснили 14 наступальних дій в районах населених пунктів Плещіївка, Іванопілля, Русин Яр, Софіївка та у бік Іллінівки, Степанівки. 

На Покровському окупанти 14 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Котлине, Новомиколаївка та в бік населених пунктів Білицьке, Новоолександрівка, Новопавлівка. Дві атаки тривають.

На Олександрівському ворог тричі наступав у районах населених пунктів Новогригорівка, Красногірське. 

На Гуляйпільському відбулися 16 атак у районах Гуляйполя, Зеленого та у бік Залізничного, Варварівки, Староукраїнки. Сили оборони стримують натиск, уже відбили 14 атак. Ворог завдав авіаударів по районах населених пунктів Воздвижівка, Копані, Барвінівка, Верхня Терса, Варварівка. 

На Оріхівському напрямку відбулося одне боєзіткнення неподалік Степногірська. 

На Придніпровському українські підрозділи відбили одну ворожу атаку у бік Антонівського мосту.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies