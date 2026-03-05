Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ФотоУ готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ГоловнаСуспільствоЖиття

​У понеділок Київрада збереться на позачергове засідання, щоб розглянути проєкт плану енергостійкості, - Кличко

Мер столиці пояснив, що одноосібно підписати документ він не може, бо для цього його має ухвалити міська рада.

​У понеділок Київрада збереться на позачергове засідання, щоб розглянути проєкт плану енергостійкості, - Кличко
Віталій Кличко
Фото: КМДА

У понеділок Київська міська рада збереться на позачергове засідання, щоб розглянути проєкт плану енергостійкості столиці.

Про це повідомив у Telegram мер Києва Віталій Кличко. 

Він розповів, що сьогодні комплексний план стійкості міста, який презентували на засіданні РНБО, обговорили фахівці енергетичної галузі, експерти енергетичної ради, та лідери депутатських фракцій Київради.

"Центральна влада наш план не врахувала в загальному бюджеті допомоги країни містам. Бо ключове, на жаль, знову політика… Усі плани, представлені іншими містами, — підписані головами обласних військових адміністрацій. План же Києва змушують підписати мера. Одноосібно я цього зробити, за законом, не можу. Бо для цього документ має ухвалити міська рада. Тобто, нам залишили тільки такий шлях", - зазначив Кличко.

Він також повідомив, що деякі пропозиції до плану були вчасно подані Міністерству розвитку громад та територій. Кличко назвав безпідставними "закиди" в непідготовленості плану столиці. 

"Тому коригуємо ті плани, які сформували. Щоб їх могла розглянути Київрада. Щоб вони були реалістичними. Тобто столиця має сформувати поетапний план енергостійкості. З першочерговими заходами, щоб пройти наступну зиму", - додав мер Києва.

  • 3 березня РНБО затвердила план стійкості найбільших міст, окрім столиці. Президент Зеленський тоді заявив, що з усіх міст лише Київ не представив план захисту енергетики і підготовки до ударів в наступний опалювальний сезон. 
  • У КМДА відповіли. Так, Кличко зауважив, що комплексний план стійкості міста" потребує участі і допомоги держави". Його заступник Петро Пантелеєв на своїй фейсбук-сторінці оприлюднив частину енергоплану стійкості Києва. Він також заявив, що "всі закиди в нібито непідготовленості столиці є щонайменше дивними й безпідставними".
  • Президент пізніше заявив, що запропонував своєму раднику з питань інфраструктури та взаємодії з громадами Олександру Кубракову “допомогти з енергетичною ситуацією у Києві”. Докладніше про це читайте в матеріалі Lb.ua "Мільярди в обмін на контроль. Чому президент відхилив енергетичний план Кличка".
  • Зеленський і раніше звинувачував Київ у недостатній підготовці до російських ударів. Більше на цю тему читайте в блозі Лесі Падалки "«Чому не попереджали?!» Як у купи няньок Київ залишився непідготовленим".
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies