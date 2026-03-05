​У понеділок Київрада збереться на позачергове засідання, щоб розглянути проєкт плану енергостійкості, - Кличко

Мер столиці пояснив, що одноосібно підписати документ він не може, бо для цього його має ухвалити міська рада.

У понеділок Київська міська рада збереться на позачергове засідання, щоб розглянути проєкт плану енергостійкості столиці.

Про це повідомив у Telegram мер Києва Віталій Кличко.

Він розповів, що сьогодні комплексний план стійкості міста, який презентували на засіданні РНБО, обговорили фахівці енергетичної галузі, експерти енергетичної ради, та лідери депутатських фракцій Київради.

"Центральна влада наш план не врахувала в загальному бюджеті допомоги країни містам. Бо ключове, на жаль, знову політика… Усі плани, представлені іншими містами, — підписані головами обласних військових адміністрацій. План же Києва змушують підписати мера. Одноосібно я цього зробити, за законом, не можу. Бо для цього документ має ухвалити міська рада. Тобто, нам залишили тільки такий шлях", - зазначив Кличко.

Він також повідомив, що деякі пропозиції до плану були вчасно подані Міністерству розвитку громад та територій. Кличко назвав безпідставними "закиди" в непідготовленості плану столиці.

"Тому коригуємо ті плани, які сформували. Щоб їх могла розглянути Київрада. Щоб вони були реалістичними. Тобто столиця має сформувати поетапний план енергостійкості. З першочерговими заходами, щоб пройти наступну зиму", - додав мер Києва.

3 березня РНБО затвердила план стійкості найбільших міст, окрім столиці. Президент Зеленський тоді заявив, що з усіх міст лише Київ не представив план захисту енергетики і підготовки до ударів в наступний опалювальний сезон.

У КМДА відповіли. Так, Кличко зауважив, що комплексний план стійкості міста" потребує участі і допомоги держави". Його заступник Петро Пантелеєв на своїй фейсбук-сторінці оприлюднив частину енергоплану стійкості Києва. Він також заявив, що " всі закиди в нібито непідготовленості столиці є щонайменше дивними й безпідставними".

всі закиди в нібито непідготовленості столиці є щонайменше дивними й безпідставними". Президент пізніше заявив, що запропонував своєму раднику з питань інфраструктури та взаємодії з громадами Олександру Кубракову “допомогти з енергетичною ситуацією у Києві”. Докладніше про це читайте в матеріалі Lb.ua "Мільярди в обмін на контроль. Чому президент відхилив енергетичний план Кличка".