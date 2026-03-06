Росія передає Ірану розвідувальні дані, які допомагають йому атакувати американські сили на Близькому Сході.

Про це пише The Washington Post із посиланням на трьох співрозмовників.

Вони розповіли, що Москва надає інформацію про розташування американських військових об’єктів, зокрема військових кораблів і літаків. Це стало першим свідченням того, що інший великий противник США бере участь у конфлікті, хоча й опосередковано.

Російська допомога почалася після початку війни між США, Ізраїлем та Іраном і включає передачу координат американських військових активів. Іран за останні дні завдав численних ударів дронами та ракетами по американських позиціях, посольствах і цивільних об’єктах.

ЦРУ та Пентагон відмовилися коментувати інформацію про допомогу Росії.

Унаслідок атаки іранського безпілотника в Кувейті загинули шість американських військових, ще кілька отримали поранення. За даними чиновників, Іран випустив тисячі ударних дронів і сотні ракет, тоді як США та Ізраїль у відповідь атакували понад 2000 цілей на території Ірану, включно з ракетними базами, флотом та об’єктами керівництва. Водночас у Білому домі заявляють, що іранські сили зазнають значних втрат, їхні ракетні можливості зменшуються, а військово-морські сили знищуються.

Аналітики вважають, що російські розвідувальні дані могли значно підвищити точність іранських ударів, зокрема по радарах раннього попередження та системах командування. Іран має лише кілька військових супутників, тому доступ до російських космічних розвідданих є для нього особливо цінним. Експерти також відзначають підвищену ефективність іранських атак, які іноді проривають системи протиповітряної оборони США та їхніх союзників. Водночас Китай, попри тісні зв’язки з Тегераном, за наявними даними, не надає Ірану військової допомоги.

Конфлікт також впливає на глобальний баланс сил, оскільки США швидко витрачають запаси високоточних боєприпасів і ракет для систем ППО. Росія, у свою чергу, може отримувати вигоду від тривалої війни між США та Іраном, зокрема через зростання цін на нафту і відволікання уваги Заходу від війни в Україні.

Під час війни Росії проти України Іран був одним із ключових союзників Москви, передавши технології виробництва ударних дронів. Тепер, за словами чиновників, Кремль може розглядати допомогу Ірану як своєрідну «відплату» США за підтримку України. Водночас Москва не втручається безпосередньо у війну, оскільки головним пріоритетом для неї залишається війна проти України.