Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Німеччина, Нідерланди, Австрія, Данія та Греція збудуть центри депортації за межами Європи
Фото: EPA/UPG

Німеччина, Нідерланди, Австрія, Данія та Греція об'єдналися для будівництва центрів депортації за межами Європи, повідомляють Euronews.

Це стало першим випадком створення групи держав-членів ЄС для втілення цього суперечливого проєкту в реальність. Так звані центри повернення призначені для розміщення шукачів притулку, яким відмовили у притулку, поки вони чекають на повернення до своїх рідних країн.

Міністри внутрішніх справ п'яти країн зібралися вчора у Брюсселі. Магнус Бруннер, комісар Європейського Союзу з питань внутрішніх справ та міграції, взяв участь в обговореннях як гість.

За інформацією Євростату, до своїх країн походження фактично повертається менше третини людей, яким наказано покинути євроблок.

Коаліція має на меті “перейти до конкретної реалізації” роботи центрів депортації, повідомив журналістам міністр Австрії Герхард Карнер.

Спільні зусилля Німеччини, Нідерландів, Австрії, Данії та Греції базуються на новому положенні, яке дозволить державам-членам передавати свою міграційну політику на аутсорсинг, будуючи центри за межами блоку. Положення узгодили країни ЄС у грудні минулого року, зараз його обговорює Європейський парламент. Після його схвалення уряди зможуть депортувати нелегальних мігрантів до третіх країн, які не пов'язані з ними, – за умови наявності двосторонніх угод. Центри можуть бути як місцями транзиту, так і місцями, де особи тимчасово перебуватимуть.

Тим часом країни вивчають шляхи укладання партнерських відносин з третіми країнами, які можуть прийняти мігрантів, яким вони відмовили.

﻿
