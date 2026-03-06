На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Знаменитий Кельнський собор братиме з туристів плату за відвідування

Парафія скаржиться на те, що скоро закінчаться фінансові резерви. 

Знаменитий Кельнський собор братиме з туристів плату за відвідування
Кельнський собор
Фото: DW

Одна з найвидатніших пам'яток німецької архітектури, четвертий найвищий християнський храм світу Кельнський собор цьогоріч розпочне брати з відвідувачів плату за вхід.

Як пише Deutsche Welle, непопулярне рішення було ухвалене через фінансову ситуацію, в якій опинилося керівництво парафії храму. Витрати на ремонт, утримання в належному стані та охорону собору постійно зростають - так само як і потік туристів.

Клірики заявили, що невдовзі залишаться без фінансових резервів, тож доведеться продавати у храм квитки. Щорічно відвідати шедевр готики приїздять близько 6,5 мільйонів людей з усього світу.

Розмір плати за вхід поки не визначений, а збирати її будуть з другої половини року, коли розпочнеться активний туристичний сезон. Безкоштовно заходити у собор зможуть паломники, віряни під час служби і будівельники, які входять до асоціації соборної архітектури Німеччини. 

Кельнський собор внесено до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Це одна з небагатьох споруд міста, яка дивом лишилася вцілілою під час Другої світової війни.

