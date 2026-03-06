Співачку Брітні Спірс затримали за нетверезе керування авто

Каліфорнійська патрульна служба швидкісних доріг затримала популярну співачку Брітні Спірс, яку звинуватили в управлінні транспортним засобом під час алкогольного сп'яніння.

Як пише BBC, співачка провела кілька нічних годин у відділку, після чого вранці її відпустили додому із зобов'язанням прибути на суд 4 травня. Одразу після арешту вона видалила свої сторінки у соцмережах.

Представник Спірс заявив пресі, що Брітні діятиме у відповідності до закону, і висловив сподівання, що це стане "першим із давно запізнілих кроків щодо змін, які мають відбутися у її житті". Він запевнив, що родина проводитиме час із поп-дівою та допоможе їй подолати труднощі і повернутися до нормального життя.

Брітні Спірс залишається однією з найбільш успішних поп-виконавиць в історії музики. Востаннє вона записувала трек у 2022 році - це був дует з Елтоном Джоном, після якого співачка заявила про намір більше не повертатися в музичну індустрію.

Упродовж 13 років до 2021-ого Спірс перебувала під повним юридичним контролем свого батька, який розпоряджався її фінансами та особистим життям.