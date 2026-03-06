Трамп анонсував першу велику заміну міністра за понад рік президентства

Президент США Дональд Трамп вперше за час своєї другої каденції проведе велику заміну у міністерському кабінеті. Господар Білого дому вирішив знайти нового очільника для міністерства внутрішньої безпеки, відповідального за масові депортації нелегалів та рейди міграційної служби, що двічі закінчувалися стріляниною у Міннесоті.

Як написав Трамп у власній соцмережі Truth Social, з 31 березня 2026 року відомство очолить сенатор від Оклахоми Марквейн Маллін - колишній непереможний боєць змішаних єдиноборств, який вже понад 13 років працює у Конгресі.

Що ж до чинної міністерки Крісті Ноем, то вона стане спеціальним посланцем президента США у проєкті "Щит Америк" - новій безпековій ініціативи щодо Західної півкулі, про яку Трамп обіцяє розповісти більше на заході у Флориді цієї суботи.

Республіканець подякував Ноем за її роботу і "вражаючі результати", особливо щодо безпеки кордону США. Трамп сподівається, що Маллін як єдиний у Сенаті представник корінних народів Америки стане захисником племінних спільнот, боротиметься з наркотрафіком і не дозволить злочинцям проникати на територію країни.