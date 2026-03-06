Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ФотоУ готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
ГоловнаСвіт

Трамп анонсував першу велику заміну міністра за понад рік президентства

Кадрові зміни чекають на найбільш скандальне відомство - міністерство внутрішньої безпеки.

Трамп анонсував першу велику заміну міністра за понад рік президентства
Крісті Ноем
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп вперше за час своєї другої каденції проведе велику заміну у міністерському кабінеті. Господар Білого дому вирішив знайти нового очільника для міністерства внутрішньої безпеки, відповідального за масові депортації нелегалів та рейди міграційної служби, що двічі закінчувалися стріляниною у Міннесоті.

Як написав Трамп у власній соцмережі Truth Social, з 31 березня 2026 року відомство очолить сенатор від Оклахоми Марквейн Маллін - колишній непереможний боєць змішаних єдиноборств, який вже понад 13 років працює у Конгресі.

Що ж до чинної міністерки Крісті Ноем, то вона стане спеціальним посланцем президента США у проєкті "Щит Америк" - новій безпековій ініціативи щодо Західної півкулі, про яку Трамп обіцяє розповісти більше на заході у Флориді цієї суботи.

Республіканець подякував Ноем за її роботу і "вражаючі результати", особливо щодо безпеки кордону США. Трамп сподівається, що Маллін як єдиний у Сенаті представник корінних народів Америки стане захисником племінних спільнот, боротиметься з наркотрафіком і не дозволить злочинцям проникати на територію країни.

  • Одну з найближчих соратниць Трампа, очільницю департаменту юстиції генпрокурорку Пем Бонді викликали у Конгрес для свідчень у справі Джеффрі Епштейна.
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies