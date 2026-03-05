В Угорщині розцінили висловлювання Зеленського як "відкриту погрозу"

Державний секретар з питань публічної дипломатії та зв’язків з громадськістю Угорщини Золтан Ковач відреагував на висловлювання президента України Володимира Зеленського щодо можливого блокування 90 млрд репараційного кредиту "однією особою" .
"Ці погрози та шантаж з боку Зеленського вийшли далеко за межі будь-яких прийнятних норм. Коли хтось погрожує видати адресу людини українським солдатам тільки тому, що вона не підтримує черговий пакет зброї на 90 млрд євро, це не дипломатія, а відкрита погроза", - написав він у соцмережі Х.
"Це обурливо. Особисті емоції не мають місця в таких питаннях. Угорщину не можна залякати, і ми не піддамося шантажу", - додав Ковач.
❗️These threats and blackmail from @ZelenskyyUa have gone far beyond every acceptable limit.— Zoltan Kovacs (@zoltanspox) March 5, 2026
🛑When someone threatens to give a person’s address to Ukrainian soldiers simply because they do not support another €90 billion weapons package, that is not diplomacy, it is an open… pic.twitter.com/j3e2OhyN5W
Що передувало
Сьогодні на брифінгу президент Зеленський заявив, що Україна сподівається, що "один лідер країни ЄС не блокуватиме перший транш з 90 млрд кредиту від ЄС, інакше "його адресу дадуть військовим", щоб вони з ним поспілкувалися". Зеленський не уточнив, про кого йдеться, але блокуванням кредиту займається Угорщина та її прем’єр-міністр Віктор Орбан.
Контекст
- Країни ЄС погодилися надати Україні кредит на 90 млрд євро для закупівлі озброєння та інших критичних потреб. Це рішення підтримали всі 27 країн блоку.
- Прем’єр-міністр Угорщини Орбан заявив, що його країна блокуватиме прийняття Європейським Союзом нового пакету санкцій проти Росії та виділення Україні 90 млрд євро репараційного кредиту ЄС, доки нафтопровід "Дружба", пошкоджений під час російського обстрілу 27 січня, не відновить транзит.
- Україна повідомила, що на це піде не менше місяця.