В Угорщині розцінили висловлювання Зеленського як "відкриту погрозу"

Держсекретар з питань публічної дипломатії заявив, що "особисті емоції не мають місця в таких питаннях".

Державний секретар з питань публічної дипломатії та зв’язків з громадськістю Угорщини Золтан Ковач відреагував на висловлювання президента України Володимира Зеленського щодо можливого блокування 90 млрд репараційного кредиту "однією особою" .

"Ці погрози та шантаж з боку Зеленського вийшли далеко за межі будь-яких прийнятних норм. Коли хтось погрожує видати адресу людини українським солдатам тільки тому, що вона не підтримує черговий пакет зброї на 90 млрд євро, це не дипломатія, а відкрита погроза", - написав він у соцмережі Х.

"Це обурливо. Особисті емоції не мають місця в таких питаннях. Угорщину не можна залякати, і ми не піддамося шантажу", - додав Ковач.

❗️These threats and blackmail from @ZelenskyyUa have gone far beyond every acceptable limit.



🛑When someone threatens to give a person’s address to Ukrainian soldiers simply because they do not support another €90 billion weapons package, that is not diplomacy, it is an open… pic.twitter.com/j3e2OhyN5W — Zoltan Kovacs (@zoltanspox) March 5, 2026

Що передувало

Сьогодні на брифінгу президент Зеленський заявив, що Україна сподівається, що "один лідер країни ЄС не блокуватиме перший транш з 90 млрд кредиту від ЄС, інакше "його адресу дадуть військовим", щоб вони з ним поспілкувалися". Зеленський не уточнив, про кого йдеться, але блокуванням кредиту займається Угорщина та її прем’єр-міністр Віктор Орбан.

Контекст