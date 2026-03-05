Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ФотоУ готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
ГоловнаСвіт

В Угорщині розцінили висловлювання Зеленського як "відкриту погрозу"

Держсекретар з питань публічної дипломатії заявив, що "особисті емоції не мають місця в таких питаннях".

В Угорщині розцінили висловлювання Зеленського як "відкриту погрозу"
Золтан Ковач
Фото: EPA/UPG

Державний секретар з питань публічної дипломатії та зв’язків з громадськістю Угорщини Золтан Ковач відреагував на висловлювання президента України Володимира Зеленського щодо можливого блокування 90 млрд репараційного кредиту "однією особою" .

"Ці погрози та шантаж з боку Зеленського вийшли далеко за межі будь-яких прийнятних норм. Коли хтось погрожує видати адресу людини українським солдатам тільки тому, що вона не підтримує черговий пакет зброї на 90 млрд євро, це не дипломатія, а відкрита погроза", - написав він у соцмережі Х. 

"Це обурливо. Особисті емоції не мають місця в таких питаннях. Угорщину не можна залякати, і ми не піддамося шантажу", - додав Ковач.

Що передувало

Сьогодні на брифінгу президент Зеленський заявив, що Україна сподівається, що "один лідер країни ЄС не блокуватиме перший транш з 90 млрд кредиту від ЄС, інакше "його адресу дадуть військовим", щоб вони з ним поспілкувалися". Зеленський не уточнив, про кого йдеться, але блокуванням кредиту займається Угорщина та її прем’єр-міністр Віктор Орбан

Контекст

  • Країни ЄС погодилися надати Україні кредит на 90 млрд євро для закупівлі озброєння та інших критичних потреб. Це рішення підтримали всі 27 країн блоку. 
  • Прем’єр-міністр Угорщини Орбан заявив, що його країна блокуватиме прийняття Європейським Союзом нового пакету санкцій проти Росії та виділення Україні 90 млрд євро репараційного кредиту ЄС, доки нафтопровід "Дружба", пошкоджений під час російського обстрілу 27 січня, не відновить транзит.
  • Україна повідомила, що на це піде не менше місяця. 
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies