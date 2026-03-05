Україна аналізує, скільки перехоплювачів "шахедів" може дати і виробити додатково в разі домовленості з партнерами

За час операції США і Ізраїлю проти Ірану країни Близького Сходу використали близько 800 ракет для систем Patriot PAC-3 – більше, ніж Україна будь-коли мала. Про це президент Володимир Зеленський сказав на зустрічі з журналістами 5 березня.

Україна вже провела консультації з Катаром, ОАЕ, Бахрейном, Йорданією. Вони зацікавлені в українських знаннях в ППО.

“За ці три доби було 800+ ракет. Зрозуміло, що перша доба шокова в країн Близького Сходу. І зрозуміло, чому. Ми всі пам’ятаємо масові удари шахедів. І під час шокових ударів, зрозуміло, всі використовували все, що було. PAC-2, PAC-3”, – сказав він.

Заклик України такий: вона хоче отримати те, що є дефіцитним для неї – це ракети Patriot, і натомість передати відповідну кількість перехоплювачів. Консультації з військовими, міністром оборони, розвідкою вже провели.

“Ми чітко зрозуміли, яка кількість нам потрібна і яку кількість ми можемо додатково дуже швидко виробляти, якщо буде в нас ось такий діалог з нашими партнерами.Окрім цього, експертизу ми дамо точно для захисту цивільних і, до речі, нафтової інфраструктури”, – сказав президент.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга додав, що безпека Близького Сходу пов’язана і з українською безпекою. На сьогодні український бойовий досвід є одним з найбільших надбань. Україна отримала запити від партнерів, зараз обговорюють часові рамки і практичні кроки, щоб це втілити і зробити внесок в деескалацію.



