Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ФотоУ готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
ГоловнаСвіт

Україна аналізує, скільки перехоплювачів "шахедів" може дати і виробити додатково в разі домовленості з партнерами

Передача перехоплювачів відбудеться, якщо країни Близького Сходу натомість дадуть ракети для збиття балістики. 

Україна аналізує, скільки перехоплювачів "шахедів" може дати і виробити додатково в разі домовленості з партнерами
У маркетплейсі DOT-Chain Defence вже доступні дрони-перехоплювачі
Фото: телеграм / Денис Шмигаль

За час операції США і Ізраїлю проти Ірану країни Близького Сходу використали близько 800 ракет для систем Patriot PAC-3 – більше, ніж Україна будь-коли мала. Про це президент Володимир Зеленський сказав на зустрічі з журналістами 5 березня.

Україна вже провела консультації з Катаром, ОАЕ, Бахрейном, Йорданією. Вони зацікавлені в українських знаннях в ППО.

“За ці три доби було 800+ ракет. Зрозуміло, що перша доба шокова в країн Близького Сходу. І зрозуміло, чому. Ми всі пам’ятаємо масові удари шахедів. І під час шокових ударів, зрозуміло, всі використовували все, що було. PAC-2, PAC-3”, – сказав він.

Заклик України такий: вона хоче отримати те, що є дефіцитним для неї – це ракети Patriot, і натомість передати відповідну кількість перехоплювачів. Консультації з військовими, міністром оборони, розвідкою вже провели. 

Ми чітко зрозуміли, яка кількість нам потрібна і яку кількість ми можемо додатково дуже швидко виробляти, якщо буде в нас ось такий діалог з нашими партнерами.Окрім цього, експертизу ми дамо точно для захисту цивільних і, до речі, нафтової інфраструктури”, – сказав президент.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга додав, що безпека Близького Сходу пов’язана і з українською безпекою. На сьогодні український бойовий досвід є одним з найбільших надбань. Україна отримала запити від партнерів, зараз обговорюють часові рамки і практичні кроки, щоб це втілити і зробити внесок в деескалацію. 


﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies