Італія, Іспанія, Франція та інші країни направляють військові кораблі для захисту Кіпру після іранського удару

Італія, Іспанія, Франція та Нідерланди найближчими днями направлять військово-морські сили для захисту Кіпру. Про це в четвер заявив у парламенті міністр оборони Італії Гвідо Крозетто. Про це повідомляє Times of Israel.

За його словами, розгортання відбудеться вже найближчим часом.

Велика Британія та Греція також оголосили про направлення морських і повітряних сил до держави-члена ЄС після того, як у понеділок іранський дрон атакував британську базу на Кіпрі. Це сталося на тлі повітряної війни США та Ізраїлю проти Тегерана.