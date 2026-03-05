Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ФотоУ готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
ГоловнаСвіт

Італія, Іспанія, Франція та інші країни направляють військові кораблі для захисту Кіпру після іранського удару

Розгортання відбудеться вже найближчим часом.

Італія, Іспанія, Франція та інші країни направляють військові кораблі для захисту Кіпру після іранського удару
Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто
Фото: Вікі

Італія, Іспанія, Франція та Нідерланди найближчими днями направлять військово-морські сили для захисту Кіпру. Про це в четвер заявив у парламенті міністр оборони Італії Гвідо Крозетто. Про це повідомляє Times of Israel.

За його словами, розгортання відбудеться вже найближчим часом. 

Велика Британія та Греція також оголосили про направлення морських і повітряних сил до держави-члена ЄС після того, як у понеділок іранський дрон атакував британську базу на Кіпрі. Це сталося на тлі повітряної війни США та Ізраїлю проти Тегерана.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies