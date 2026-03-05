ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Німеччина прагне зменшити енергетичну залежність від США через закупівлі газу в Канаді

Канаді теж вигідно мати покупців такої сировини і не залежати від збуту у США.

Німеччина прагне зменшити енергетичну залежність від США через закупівлі газу в Канаді
СПГ
Фото: dpa picture alliance/Alamy

Німецький державний енергетичний гігант Uniper розпочав переговори з Канадою щодо розширення закупівель скрапленого природного газу (СПГ), повідомляє Reuters.

Так Берлін хоче диверсифікувати постачання і зменшити залежність від енергоресурсів зі США.

Минулого року частка США в імпорті СПГ до Німеччини сягнула рекордних 96%. Проте війна США та Ізраїлю проти Ірану вже призвела до зупинки видобутку на низці родовищ Близького Сходу, і це змусило німецький уряд шукати стабільніших партнерів. 

Переговори відбуваються як на корпоративному, так і на політичному рівнях, і є частиною ширшої угоди: Німеччина розраховує на перемогу в канадському тендері на будівництво підводних човнів в обмін на інвестиції в енергетику й видобуток рідкоземельних металів.

Головною перешкодою для співпраці наразі є відсутність необхідної інфраструктури. Основні експортні потужності Канади зосереджені на західному узбережжі, тоді як на сході, ближче до Європи, терміналів майже немає. Реалізація проєкту вимагатиме будівництва нових регазифікаційних заводів. Але і Оттава зацікавлена у нових покупцях, щоб зменшити власну експортну залежність від американського ринку.

  • Після російського вторгнення в Україну Європа почала переорієнтовуватися на інші джерела постачань газу. Свою допомогу в цьому питанні запропонували США. 
﻿
