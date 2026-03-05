Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ФотоУ готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ГоловнаСвіт

Фінляндія планує скасувати давню заборону на ядерну зброю

Це може відкрити шлях до розміщення атомних бомб на території країни під час війни.

Фінляндія планує скасувати давню заборону на ядерну зброю
Паркан на кордоні Фінляндії з Росією
Фото: Антті Міккола

 Фінляндія планує скасувати давню заборону на зберігання ядерної зброї на своїй території.

Про це пише The Straits Times.

Таким чином Фінляндія зможе розміщувати атомні бомби на своїй території під час війни.

Закон Фінляндії про ядерну енергетику, прийнятий у 1987 році, забороняє імпорт, виробництво, зберігання та детонацію ядерних вибухових речовин на своїй території. Країна у 2023 році приєдналася до військового альянсу НАТО у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії.

«Ця поправка необхідна для того, щоб Фінляндія могла здійснювати військову оборону як частина альянсу та повною мірою скористатися перевагами стримування та колективної оборони НАТО», – заявив на прес-конференції міністр оборони Фінляндії Антті Хакканен.

Запропоновані зміни далі будуть передані до парламенту, де уряд має більшість.

Сусіди Фінляндії - Швеція, Данія та Норвегія мають давню політику проти ядерної зброї на своїх територіях у мирний час, але не мають законодавчих заборон під час війни.

Фінляндія має спільний кордон з Росією протяжністю 1340 км, а у 2024 році підписала оборонний пакт зі США, що дозволив їй використовувати 15 військових об'єктів та зон Фінляндії. 

  • Міністр оборони Фінляндії Антті Хякканен заявив, що Росія активно нарощує свої стратегічні потужності в Арктиці та будує нові військові об’єкти вздовж кордону з Фінляндією. 
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies