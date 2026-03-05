Фінляндія планує скасувати давню заборону на ядерну зброю

Це може відкрити шлях до розміщення атомних бомб на території країни під час війни.

Фінляндія планує скасувати давню заборону на зберігання ядерної зброї на своїй території.

Про це пише The Straits Times.

Таким чином Фінляндія зможе розміщувати атомні бомби на своїй території під час війни.

Закон Фінляндії про ядерну енергетику, прийнятий у 1987 році, забороняє імпорт, виробництво, зберігання та детонацію ядерних вибухових речовин на своїй території. Країна у 2023 році приєдналася до військового альянсу НАТО у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії.

«Ця поправка необхідна для того, щоб Фінляндія могла здійснювати військову оборону як частина альянсу та повною мірою скористатися перевагами стримування та колективної оборони НАТО», – заявив на прес-конференції міністр оборони Фінляндії Антті Хакканен.

Запропоновані зміни далі будуть передані до парламенту, де уряд має більшість.

Сусіди Фінляндії - Швеція, Данія та Норвегія мають давню політику проти ядерної зброї на своїх територіях у мирний час, але не мають законодавчих заборон під час війни.

Фінляндія має спільний кордон з Росією протяжністю 1340 км, а у 2024 році підписала оборонний пакт зі США, що дозволив їй використовувати 15 військових об'єктів та зон Фінляндії.