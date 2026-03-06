Такий крок може перекрити один із найважливіших економічних каналів Ірану. Протягом багатьох років ОАЕ залишаються важливим фінансовим центром для іранського бізнесу та громадян, які намагаються обійти західні санкції.

Об’єднані Арабські Емірати розглядають можливість заморозити мільярди доларів іранських активів, що зберігаються на території країни. Про це повідомили джерела The Wall Street Journal, знайомі з обговореннями.

Якщо рішення буде ухвалене, воно суттєво обмежить доступ Тегерана до іноземної валюти та міжнародних торговельних мереж. Це відбувається на тлі того, що іранська економіка, яка вже потерпає від інфляції, тепер додатково опинилася під тиском через військовий конфлікт.

За словами джерел, еміратські чиновники приватно попередили Іран — після того як Тегеран запустив понад 1000 дронів і ракет по цілях в ОАЕ — що можуть вдатися до таких заходів. Водночас поки невідомо, чи влада Еміратів ухвалить остаточне рішення і коли.

Міністерство закордонних справ ОАЕ не відповіло на запит щодо коментаря.

Протягом багатьох років ОАЕ залишаються важливим фінансовим центром для іранського бізнесу та громадян, які намагаються обійти західні санкції. За словами аналітиків і Міністерства фінансів США, інфраструктура обходу санкцій дозволяє Ірану продавати нафту за кордоном і використовувати прибутки для фінансування програм озброєнь та регіональних союзників.