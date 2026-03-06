Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
ФотоУ готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
WSJ: Об’єднані Арабські Емірати розглядають можливість заморозити іранські активи, щоб покарати Тегеран за атаки

Такий крок може перекрити один із найважливіших економічних каналів Ірану. Протягом багатьох років ОАЕ залишаються важливим фінансовим центром для іранського бізнесу та громадян, які намагаються обійти західні санкції.

мечеть шейха, Абу-Дабі (ілюстративне фото)
Фото: EPA/UPG

Об’єднані Арабські Емірати розглядають можливість заморозити мільярди доларів іранських активів, що зберігаються на території країни. Про це повідомили джерела The Wall Street Journal, знайомі з обговореннями. 

Якщо рішення буде ухвалене, воно суттєво обмежить доступ Тегерана до іноземної валюти та міжнародних торговельних мереж. Це відбувається на тлі того, що іранська економіка, яка вже потерпає від інфляції, тепер додатково опинилася під тиском через військовий конфлікт.

За словами джерел, еміратські чиновники приватно попередили Іран — після того як Тегеран запустив понад 1000 дронів і ракет по цілях в ОАЕ — що можуть вдатися до таких заходів. Водночас поки невідомо, чи влада Еміратів ухвалить остаточне рішення і коли.

Міністерство закордонних справ ОАЕ не відповіло на запит щодо коментаря.

Протягом багатьох років ОАЕ залишаються важливим фінансовим центром для іранського бізнесу та громадян, які намагаються обійти західні санкції. За словами аналітиків і Міністерства фінансів США, інфраструктура обходу санкцій дозволяє Ірану продавати нафту за кордоном і використовувати прибутки для фінансування програм озброєнь та регіональних союзників.

