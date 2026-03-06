У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Японія передала ДСНС України броньовану техніку та спецобладнання для розмінування

Також Японія передала захисне спорядження, розроблене з урахуванням жіночої анатомії.

Японія передала ДСНС України броньовану техніку та спецобладнання для розмінування
Фото: ДСНС України

Україна отримала новий пакет допомоги від Японського агентства міжнародного співробітництва для ДСНС. 

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Автопарк українських рятувальників поповнився броньованими машинами та спеціалізованим транспортом, також Японія передала захисне спорядження, розроблене з урахуванням жіночої анатомії.

Важливою особливістю допомоги є те, що частина техніки виготовлена або зібрана безпосередньо в Україні, що прискорює логістику та підтримує вітчизняного виробника.

"Я радий, що ми надаємо захист, адаптований саме для жінок, адже Японія активно підтримує глобальну програму "Жінки, мир і безпека". Для мене честь передати обладнання, яке прискорить очищення українських земель", – зазначив Надзвичайний і Повноважний Посол Японії в Україні Масаші Накаґоме.

Голова ДСНС України Андрій Даник подякував партнерам за системний підхід: "Це не просто техніка, це реальний внесок у збереження життів нашого особового складу. Для мене пріоритет – створення максимально безпечних умов для кожного рятувальника та рятувальниці".

У ДСНС додають, що співпраця з JICA вже стала фундаментом для розвитку української протимінної діяльності. "Ми щиро вдячні Уряду Японії та агентству JICA за довіру та послідовну підтримку України на шляху до безпечного майбутнього".

﻿
