У Японії розглядають послаблення правил експорту летальної зброї

Правляча коаліція Японії на чолі з Ліберально-демократичною партією в п’ятницю запропонувала прем’єр-міністерці Санае Такаїчі пом’якшити правила експорту оборонного обладнання. Йдеться про дозвіл передачі летальної зброї, зокрема винищувачів і есмінців.

Про це пише KYODO NEWS.

Нині японські правила дозволяють передавати оборонне обладнання лише для п’яти небойових цілей: рятувальних операцій, транспортування, попередження, спостереження та розмінування, але коаліція планує скасувати ці обмеження.

Пропонується розділити оборонну продукцію на категорії «зброя» і «не зброя»: експорт зброї буде дозволений лише країнам, з якими Японія має угоди про передачу оборонних технологій, тоді як небойові засоби, наприклад бронежилети, можна буде експортувати без обмежень щодо країни призначення.

Також передбачена можливість експорту до держав, що перебувають у стані збройного конфлікту, якщо це буде виправдано потребами національної безпеки Японії. На основі цих пропозицій уряд планує вже цієї весни переглянути правила реалізації «трьох принципів передачі оборонного обладнання і технологій». Зміни відбуваються на тлі погіршення безпекової ситуації у регіоні.

Україна, яка відбиває російське вторгнення з 2022 року, сподівається отримати від Японії ракети для систем протиповітряної оборони.