Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ФотоУ готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
ГоловнаСвіт

У Японії розглядають послаблення правил експорту летальної зброї

Йдеться про дозвіл передачі летальної зброї, зокрема винищувачів і есмінців.

У Японії розглядають послаблення правил експорту летальної зброї
Прапор Японії над штаб-квартирою Ліберально-демократичної партії
Фото: EPA/UPG

Правляча коаліція Японії на чолі з Ліберально-демократичною партією в п’ятницю запропонувала прем’єр-міністерці Санае Такаїчі пом’якшити правила експорту оборонного обладнання. Йдеться про дозвіл передачі летальної зброї, зокрема винищувачів і есмінців.

Про це пише KYODO NEWS

Нині японські правила дозволяють передавати оборонне обладнання лише для п’яти небойових цілей: рятувальних операцій, транспортування, попередження, спостереження та розмінування, але коаліція планує скасувати ці обмеження.

Пропонується розділити оборонну продукцію на категорії «зброя» і «не зброя»: експорт зброї буде дозволений лише країнам, з якими Японія має угоди про передачу оборонних технологій, тоді як небойові засоби, наприклад бронежилети, можна буде експортувати без обмежень щодо країни призначення. 

Також передбачена можливість експорту до держав, що перебувають у стані збройного конфлікту, якщо це буде виправдано потребами національної безпеки Японії. На основі цих пропозицій уряд планує вже цієї весни переглянути правила реалізації «трьох принципів передачі оборонного обладнання і технологій». Зміни відбуваються на тлі погіршення безпекової ситуації у регіоні. 

Україна, яка відбиває російське вторгнення з 2022 року, сподівається отримати від Японії ракети для систем протиповітряної оборони.

  • Нещодавно стало відомо, що Японія планує приєднатися до ініціативи під керівництвом НАТО з надання Україні боєприпасів та обладнання американського виробництва (PURL).
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies