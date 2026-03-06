Речник МЗС: Угорщина не допускає українських консулів до семи затриманих співробітників "Ощадбанку"

Угорщина не зробила жодних реальних кроків для забезпечення доступу консулів до до громадян України.

Угорська сторона досі не надала українським дипломатам доступу до семи співробітників "Ощадбанку", яких утримують на території країни. Україна продовжує вимагати їхнього негайного звільнення.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, пише Укрінформ.

За його словами, попри публічні заяви, угорська сторона не зробила жодних реальних кроків для забезпечення консульського доступу до громадян України або їх звільнення.

"Станом на зараз, крім публічних заяв, реальних кроків щодо доступу консулів чи звільнення громадян України угорська сторона не здійснила. Продовжуємо вимагати їх негайного звільнення та доступу консулів", – заявив дипломат.

Як зазначив Тихий, посол України в Угорщині Федір Шандор разом із консулами перебувають безпосередньо біля місця, де утримують українців.

Дипломати вже понад півтори години намагаються отримати доступ до затриманих українців.

Контекст

Учора, 5 березня 2026 року два автомобілі інкасаторської служби Ощадбанку були незаконно затримані в Угорщині під час здійснення регулярного перевезення іноземної валюти та банківських металів.

Відповідно до даних GPS-сигналу, автомобілі банку знаходились в центрі Будапешта поблизу однієї із силових структур Угорщини. Їхнє місцезнаходження підтверджено представниками Посольства України в Угорщині та Міністерства закордонних справ України.

Перевезення коштів і цінностей здійснювалось у межах міжнародної угоди між Ощадбанком та Райффайзен Банк Австрія. Вантаж було оформлено відповідно до міжнародних правил перевезень та чинних європейських митних процедур.

Пізніше угорські медіа із посиланням на Угорську податкову та митну служби повідомили, що нібито сімох затриманих інкасаторів Ощадбанку вже депортували з Угорщини. За словами міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто, "виникає закономірне питання, чи не йдеться про гроші української воєнної мафії".