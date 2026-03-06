Угорські медіа: сімох затриманих інкасаторів Ощадбанку вже депортували з Угорщини

З Угорщини депортували сімох громадян України – інкасаторів Ощадбанку, які везли з Відня в Україну золото та гроші. Про це повідомляє угорський портал Index із посиланням на Угорську податкову та митну служби.
За результатами розслідування встановлено, що транспортування грошей і золота на території Угорщини координував колишній генерал Служби оборони України. Його заступником був колишній майор українських Повітряних сил, а допомагали їм люди з військовим досвідом, йдеться у повідомленні Урядового інформаційного центру.
Портал зазначає, що у четвер угорська податкова та митна служба затримала сімох українців і два броньовані інкасаторські автомобілі, які планували перевезти з Австрії до України 40 млн доларів, 35 млн євро та 9 кг золота.
Угорський уряд вимагає негайних пояснень від України щодо цих перевезень готівки. За словами міністра закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини Петера Сіярто, «виникає закономірне питання, чи не йдеться про гроші української воєнної мафії». Він також заявив, що з січня українці перевезли через Угорщину готівкою загалом 900 млн доларів і 420 млн євро, а також 146 кг золотих злитків.
- Учора на території Угорщини затримали сімох українських інкасаторів Ощадбанку, що прямували з Австрії з робочою метою. Людей фактично викрали – з ними немає зв’язку, консулів до них не допускають. Також викрали інкасаторську машину з золотом та десятками мільйонів доларів і євро.
- Інцидент послідував за новим етапом напруження в двосторонніх відносинах через блокування Угорщиною кредиту на 90 млрд євро у відповідь на відмову України відновлювати пошкоджений російськими ударами нафтопровід “Дружба”. Вчора президент Володимир Зеленський повідомив, що ЄС висуває вимогу відновити транзит російської нафти для розблокування Угорщиною кредиту. На відновлення піде не менше місяця.
- Зі свого боку, МЗС радить українцям утриматися від поїздок до Угорщини і не використовувати її для транзиту. Гарантувати безпеку українських громадян на тлі дій угорської влади неможливо.