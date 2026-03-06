Угорські медіа: сімох затриманих інкасаторів Ощадбанку вже депортували з Угорщини

За словами міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто, «виникає закономірне питання, чи не йдеться про гроші української воєнної мафії».

З Угорщини депортували сімох громадян України – інкасаторів Ощадбанку, які везли з Відня в Україну золото та гроші. Про це повідомляє угорський портал Index із посиланням на Угорську податкову та митну служби.

За результатами розслідування встановлено, що транспортування грошей і золота на території Угорщини координував колишній генерал Служби оборони України. Його заступником був колишній майор українських Повітряних сил, а допомагали їм люди з військовим досвідом, йдеться у повідомленні Урядового інформаційного центру.

Портал зазначає, що у четвер угорська податкова та митна служба затримала сімох українців і два броньовані інкасаторські автомобілі, які планували перевезти з Австрії до України 40 млн доларів, 35 млн євро та 9 кг золота.

Угорський уряд вимагає негайних пояснень від України щодо цих перевезень готівки. За словами міністра закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини Петера Сіярто, «виникає закономірне питання, чи не йдеться про гроші української воєнної мафії». Він також заявив, що з січня українці перевезли через Угорщину готівкою загалом 900 млн доларів і 420 млн євро, а також 146 кг золотих злитків.