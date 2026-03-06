Росіяни убили та пораинили чотирьох цивільних на Херсонщині

Армія РФ упродовж 6 березня вкотре атакувала населені пункти Херсонщини із застосуванням артилерії та БпЛА. Унаслідок обстрілів окупанти вбили одну цивільну людину, троє – поранені.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

Станом на 17:30 відомо, що від наслідків російської агресії загинула одна людина. Ще троє отримали поранення.

Вранці окупанти здійснили артилерійський обстріл села Інгулець – травми, несумісні з життям, отримав 81-річний чоловік.

Також вранці у Комишанах від атаки дроном постраждала місцева жителька. Ще двоє поранених внаслідок артатаки у Херсоні – це медичні працівники однієї з міських лікарень.

Крім того, обстрілами пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, будівлю лікарні, автотранспорт.

Прокурори спільно зі слідчими продовжують фіксацію наслідків обстрілів та документування воєнних злочинів, скоєних збройними формуваннями держави-агресора.