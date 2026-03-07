Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Кіпр переніс або перевів в онлайн-формат усі зустрічі ЄС на час загрози від Ірану

Острівна республіка головує в Раді ЄС, але не може гарантувати безпеку самітів міністрів.

Кіпр переніс або перевів в онлайн-формат усі зустрічі ЄС на час загрози від Ірану
Прапор Кіпру

Усі зустрічі міністрів країн ЄС, які мали відбутися у березні на Кіпрі, перенесені на інший час або переведені у режим відеоконференції через загрозу ракетних та дронових обстрілів території країни.

Як пише Politico, Кіпр упродовж першої половини 2026 року головує у Раді Європейського Союзу і мав би приймати усі зустрічі міністрів, а також заходи за участі лідерів країн-членів блоку. 

Але війна на Близькому Сході внесла корективи у план роботи Ради ЄС після того, як Іран обстріляв британські військові бази на південному узбережжі острова. 2-3 березня мав відбутися саміт міністрів у справах ЄС, а 5-6 березня - міністрів культури. Проте обидва вони були відтерміновані. 

Поки що засідання Європейської Ради, заплановане на 23-24 квітня, не зазнало змін. За іронією долі, воно мало бути присвячене обговоренню проблем Близького Сходу, що визначено як один із пріоритетів головування Кіпру в Раді ЄС. 

﻿
