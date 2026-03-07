У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
У США оприлюднили файли Епштейна з прямим звинуваченням Трампа у педофілії

Документи спершу помилково позначили як копії, вилучивши з основного масиву. 

Департамент юстиції США оприлюднив додаткові матеріали у справі Джеффрі Епштейна, які напряму звинувачують Дональда Трампа у вчиненні сексуального насильства щодо дівчини, яка була неповнолітньою.

Як пише BBC, записи розмови жінки з ФБР у 2019 році спершу були вилучені з основного масиву файлів Епштейна, оскільки були позначені як копії. В американському уряді стверджують, що це було зроблено випадково, проте демократи переконані у спробі приховати компромат на Трампа.

Жінка стверджувала, що у 80-х роках минулого століття її познайомили з Епштейном і Трампом. Обидва нібито вчиняли над нею дії сексуального характеру, коли їй було від 13 до 15 років.

Невідомо, чи справді майбутній президент США та фінансист були знайомі ще до кінця 90-х - початку "нульових". Також у Білому домі нагадують, що файли Епштейна не можуть бути використані як докази для офіційних звинувачень на адресу будь-кого з фігурантів.

Трамп продовжує наголошувати на тому, що не причетний до злочинів Епштейна. 

