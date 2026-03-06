Чому «правильна вечеря» іноді заважає нам заснути

У практиці я неодноразово спостерігала ситуацію, коли людина харчується дисципліновано, вечеряє «зразково», лягає вчасно – і не може заснути. Сон поверхневий, із пробудженнями, ранок важкий. Наступного дня з’являється тяга до солодкого, більше кави, менше ресурсу. Парадокс у тому, що проблема іноді починається саме з «правильної» вечері.
Сон – складніший, ніж здається
Мелатонін часто називають «гормоном сну», але це спрощення. Він не вимикає мозок, а лише сигналізує про настання темряви та зміну фаз добового ритму. Далі в роботу включаються інші механізми: зниження температури тіла, зміни активності нервової системи, коливання кортизолу.
Мелатонін синтезується з амінокислоти триптофану. І тут важливий нюанс: значення має не лише те, що ми з’їли, а те, що реально потрапило до мозку.
Триптофан надходить із білкової їжі – м’яса, риби, яєць, молочних продуктів, бобових. Але він транспортується через гематоенцефалічний бар’єр разом з іншими великими нейтральними амінокислотами. Вони конкурують між собою. Якщо в крові багато білка, конкуренція зростає.
З біохімічної точки зору це означає: високобілкова вечеря не гарантує кращого синтезу мелатоніну. Більше того, співвідношення амінокислот може впливати на доступність триптофану для мозку.
Чому вуглеводи можуть мати значення
Є дослідження, які показують: вуглеводи з помірним або високим глікемічним індексом, спожиті приблизно за 4 години до сну, можуть скорочувати час засинання. Пояснення пов’язане з інсуліном: він знижує концентрацію деяких амінокислот-конкурентів у крові, змінюючи їх співвідношення з триптофаном.
Це не означає, що вуглеводи – «ліки від безсоння». Дані обмежені, ефект помірний, а реакція індивідуальна. Але біохімічна логіка існує.
У роботі з клієнтами я неодноразово бачила, що помірна кількість крохмалистих овочів увечері — картопля, гарбуз, буряк — іноді дає більш м’який перехід до сну, ніж виключно білкова страва з салатом.
Метаболізм і нервова система – не завжди одне й те саме
Людина може чудово контролювати калорійність, але перебувати у хронічному стресі. Кортизол, напруження, пізня робота за екранами – усе це підтримує стан мобілізації. Якщо на цьому тлі вечеря мінімальна і майже без вуглеводів, організм не завжди отримує сигнал безпеки.
Сон – це стан, який вимагає гальмування. А гальмування – це відчуття стабільності.
Іноді проблема не в «зайвій їжі», а в неврахованому добовому ритмі. День — це витрати енергії. Вечір — відновлення. Коли вечеря занадто аскетична, відновлення може бути неповним.
Практичні принципи вечері, якщо мета – сон
Йдеться не про жорстку схему, а про орієнтири.
1. Час прийому їжі
Оптимально — за 3–4 години до сну (допустиме вікно 3–5 годин). Пізня та велика вечеря асоціюється з гіршою якістю сну й гіршою метаболічною відповіддю.
2. Обсяг
Вечірній прийом їжі не має бути найбільшим за день. Орієнтовно — до 25% добової калорійності.
3. Співвідношення макронутрієнтів
- мінімальна або помірна кількість білка
- помірна кількість складних вуглеводів
- достатньо клітковини
4. Продуктова основа
Крохмалисті овочі:
- картопля
- батат
- гарбуз
- буряк
- морква
- кукурудза
- зелений горошок
Важливо враховувати спосіб приготування, адже глікемічна відповідь залежить від обробки.
5. «Глікемічна подушка»
Щоб уникнути різкого стрибка глюкози, варто додати об’ємні низькокалорійні овочі:
- капуста
- листя салату
- помідори
- огірки
- кабачок
- баклажан
- гриби
Формула виглядає так: крохмалиста частина + об’ємні овочі + мінімум білка.
У частини людей така вечеря дає кращий суб’єктивний ефект, ніж додатковий прийом мелатоніну. Але це не універсальний рецепт, а індивідуальна реакція.
Кому потрібна обережність
Людям із цукровим діабетом або вираженою інсулінорезистентністю варто підбирати пропорції індивідуально й орієнтуватися на показники глюкози. Високий глікемічний індекс не є самоціллю.
Крім того, сон – це багатофакторний процес. Освітлення, температура в кімнаті, фізична активність, рівень тривоги мають не менше значення, ніж склад вечері.
Чому важливо говорити про це ширше
Ми часто шукаємо прості відповіді: «менше їж», «прибери вуглеводи», «додай білок». Але фізіологія складніша. Те, що працює для контролю ваги, не завжди оптимальне для відновлення.
У своїй багаторічній практиці роботи з людьми з порушеннями харчової поведінки та надмірною вагою я бачу, що іноді проблема не в кількості їжі, а в її розподілі протягом дня.
Вечеря — це не лише калорії. Це частина сигналу організму: день завершився, можна знижувати активність.
Висновок
Теза «білок увечері — завжди правильно» не є універсальною. Теза «вуглеводи лікують безсоння» — також спрощення.
Але якщо ми дивимося на харчування як на елемент добового ритму, а не лише як на інструмент зниження ваги, стає очевидно: вечірній баланс макронутрієнтів може впливати на якість сну.
Іноді шлях до кращого засинання починається не з добавок, а з уважного перегляду того, що саме ми залишаємо на вечір.