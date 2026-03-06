Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ФотоУ готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
ГоловнаБлогиБлог Аллы Цветковой

Чому «правильна вечеря» іноді заважає нам заснути

Ми звикли оцінювати вечерю з точки зору ваги: легка — добре, калорійна — погано. У більшості рекомендацій фігурує знайома формула: білок плюс зелень, мінімум вуглеводів. Такий підхід справді може працювати для контролю калорійності. Але сон — це інша система координат.

Фото: надане Аллою Цвєтковою

У практиці я неодноразово спостерігала ситуацію, коли людина харчується дисципліновано, вечеряє «зразково», лягає вчасно – і не може заснути. Сон поверхневий, із пробудженнями, ранок важкий. Наступного дня з’являється тяга до солодкого, більше кави, менше ресурсу. Парадокс у тому, що проблема іноді починається саме з «правильної» вечері.

Сон – складніший, ніж здається

Мелатонін часто називають «гормоном сну», але це спрощення. Він не вимикає мозок, а лише сигналізує про настання темряви та зміну фаз добового ритму. Далі в роботу включаються інші механізми: зниження температури тіла, зміни активності нервової системи, коливання кортизолу.

Мелатонін синтезується з амінокислоти триптофану. І тут важливий нюанс: значення має не лише те, що ми з’їли, а те, що реально потрапило до мозку.

Триптофан надходить із білкової їжі – м’яса, риби, яєць, молочних продуктів, бобових. Але він транспортується через гематоенцефалічний бар’єр разом з іншими великими нейтральними амінокислотами. Вони конкурують між собою. Якщо в крові багато білка, конкуренція зростає.

З біохімічної точки зору це означає: високобілкова вечеря не гарантує кращого синтезу мелатоніну. Більше того, співвідношення амінокислот може впливати на доступність триптофану для мозку.

Чому вуглеводи можуть мати значення

Є дослідження, які показують: вуглеводи з помірним або високим глікемічним індексом, спожиті приблизно за 4 години до сну, можуть скорочувати час засинання. Пояснення пов’язане з інсуліном: він знижує концентрацію деяких амінокислот-конкурентів у крові, змінюючи їх співвідношення з триптофаном.

Це не означає, що вуглеводи – «ліки від безсоння». Дані обмежені, ефект помірний, а реакція індивідуальна. Але біохімічна логіка існує.

У роботі з клієнтами я неодноразово бачила, що помірна кількість крохмалистих овочів увечері — картопля, гарбуз, буряк — іноді дає більш м’який перехід до сну, ніж виключно білкова страва з салатом.

Метаболізм і нервова система – не завжди одне й те саме

Людина може чудово контролювати калорійність, але перебувати у хронічному стресі. Кортизол, напруження, пізня робота за екранами – усе це підтримує стан мобілізації. Якщо на цьому тлі вечеря мінімальна і майже без вуглеводів, організм не завжди отримує сигнал безпеки.

Сон – це стан, який вимагає гальмування. А гальмування – це відчуття стабільності.

Іноді проблема не в «зайвій їжі», а в неврахованому добовому ритмі. День — це витрати енергії. Вечір — відновлення. Коли вечеря занадто аскетична, відновлення може бути неповним.

Практичні принципи вечері, якщо мета – сон

Йдеться не про жорстку схему, а про орієнтири.

1. Час прийому їжі

Оптимально — за 3–4 години до сну (допустиме вікно 3–5 годин). Пізня та велика вечеря асоціюється з гіршою якістю сну й гіршою метаболічною відповіддю.

2. Обсяг

Вечірній прийом їжі не має бути найбільшим за день. Орієнтовно — до 25% добової калорійності.

3. Співвідношення макронутрієнтів

  • мінімальна або помірна кількість білка
  • помірна кількість складних вуглеводів
  • достатньо клітковини

4. Продуктова основа

Крохмалисті овочі:

  • картопля
  • батат
  • гарбуз
  • буряк
  • морква
  • кукурудза
  • зелений горошок

Важливо враховувати спосіб приготування, адже глікемічна відповідь залежить від обробки.

5. «Глікемічна подушка»

Щоб уникнути різкого стрибка глюкози, варто додати об’ємні низькокалорійні овочі:

  • капуста
  • листя салату
  • помідори
  • огірки
  • кабачок
  • баклажан
  • гриби

Формула виглядає так: крохмалиста частина + об’ємні овочі + мінімум білка.

У частини людей така вечеря дає кращий суб’єктивний ефект, ніж додатковий прийом мелатоніну. Але це не універсальний рецепт, а індивідуальна реакція.

Кому потрібна обережність

Людям із цукровим діабетом або вираженою інсулінорезистентністю варто підбирати пропорції індивідуально й орієнтуватися на показники глюкози. Високий глікемічний індекс не є самоціллю.

Крім того, сон – це багатофакторний процес. Освітлення, температура в кімнаті, фізична активність, рівень тривоги мають не менше значення, ніж склад вечері.

Чому важливо говорити про це ширше

Ми часто шукаємо прості відповіді: «менше їж», «прибери вуглеводи», «додай білок». Але фізіологія складніша. Те, що працює для контролю ваги, не завжди оптимальне для відновлення.

У своїй багаторічній практиці роботи з людьми з порушеннями харчової поведінки та надмірною вагою я бачу, що іноді проблема не в кількості їжі, а в її розподілі протягом дня.

Вечеря — це не лише калорії. Це частина сигналу організму: день завершився, можна знижувати активність.

Висновок

Теза «білок увечері — завжди правильно» не є універсальною. Теза «вуглеводи лікують безсоння» — також спрощення.

Але якщо ми дивимося на харчування як на елемент добового ритму, а не лише як на інструмент зниження ваги, стає очевидно: вечірній баланс макронутрієнтів може впливати на якість сну.

Іноді шлях до кращого засинання починається не з добавок, а з уважного перегляду того, що саме ми залишаємо на вечір.

Алла Цветкова Алла Цветкова , Диетолог
Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
Інші дописи блогу:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies