Чому «правильна вечеря» іноді заважає нам заснути

Ми звикли оцінювати вечерю з точки зору ваги: легка — добре, калорійна — погано. У більшості рекомендацій фігурує знайома формула: білок плюс зелень, мінімум вуглеводів. Такий підхід справді може працювати для контролю калорійності. Але сон — це інша система координат.

Фото: надане Аллою Цвєтковою

У практиці я неодноразово спостерігала ситуацію, коли людина харчується дисципліновано, вечеряє «зразково», лягає вчасно – і не може заснути. Сон поверхневий, із пробудженнями, ранок важкий. Наступного дня з’являється тяга до солодкого, більше кави, менше ресурсу. Парадокс у тому, що проблема іноді починається саме з «правильної» вечері.

Сон – складніший, ніж здається

Мелатонін часто називають «гормоном сну», але це спрощення. Він не вимикає мозок, а лише сигналізує про настання темряви та зміну фаз добового ритму. Далі в роботу включаються інші механізми: зниження температури тіла, зміни активності нервової системи, коливання кортизолу.

Мелатонін синтезується з амінокислоти триптофану. І тут важливий нюанс: значення має не лише те, що ми з’їли, а те, що реально потрапило до мозку.

Триптофан надходить із білкової їжі – м’яса, риби, яєць, молочних продуктів, бобових. Але він транспортується через гематоенцефалічний бар’єр разом з іншими великими нейтральними амінокислотами. Вони конкурують між собою. Якщо в крові багато білка, конкуренція зростає.

З біохімічної точки зору це означає: високобілкова вечеря не гарантує кращого синтезу мелатоніну. Більше того, співвідношення амінокислот може впливати на доступність триптофану для мозку.

Чому вуглеводи можуть мати значення

Є дослідження, які показують: вуглеводи з помірним або високим глікемічним індексом, спожиті приблизно за 4 години до сну, можуть скорочувати час засинання. Пояснення пов’язане з інсуліном: він знижує концентрацію деяких амінокислот-конкурентів у крові, змінюючи їх співвідношення з триптофаном.

Це не означає, що вуглеводи – «ліки від безсоння». Дані обмежені, ефект помірний, а реакція індивідуальна. Але біохімічна логіка існує.

У роботі з клієнтами я неодноразово бачила, що помірна кількість крохмалистих овочів увечері — картопля, гарбуз, буряк — іноді дає більш м’який перехід до сну, ніж виключно білкова страва з салатом.

Метаболізм і нервова система – не завжди одне й те саме

Людина може чудово контролювати калорійність, але перебувати у хронічному стресі. Кортизол, напруження, пізня робота за екранами – усе це підтримує стан мобілізації. Якщо на цьому тлі вечеря мінімальна і майже без вуглеводів, організм не завжди отримує сигнал безпеки.

Сон – це стан, який вимагає гальмування. А гальмування – це відчуття стабільності.

Іноді проблема не в «зайвій їжі», а в неврахованому добовому ритмі. День — це витрати енергії. Вечір — відновлення. Коли вечеря занадто аскетична, відновлення може бути неповним.

Практичні принципи вечері, якщо мета – сон

Йдеться не про жорстку схему, а про орієнтири.

1. Час прийому їжі

Оптимально — за 3–4 години до сну (допустиме вікно 3–5 годин). Пізня та велика вечеря асоціюється з гіршою якістю сну й гіршою метаболічною відповіддю.

2. Обсяг

Вечірній прийом їжі не має бути найбільшим за день. Орієнтовно — до 25% добової калорійності.

3. Співвідношення макронутрієнтів

мінімальна або помірна кількість білка

помірна кількість складних вуглеводів

достатньо клітковини

4. Продуктова основа

Крохмалисті овочі:

картопля

батат

гарбуз

буряк

морква

кукурудза

зелений горошок

Важливо враховувати спосіб приготування, адже глікемічна відповідь залежить від обробки.

5. «Глікемічна подушка»

Щоб уникнути різкого стрибка глюкози, варто додати об’ємні низькокалорійні овочі:

капуста

листя салату

помідори

огірки

кабачок

баклажан

гриби

Формула виглядає так: крохмалиста частина + об’ємні овочі + мінімум білка.

У частини людей така вечеря дає кращий суб’єктивний ефект, ніж додатковий прийом мелатоніну. Але це не універсальний рецепт, а індивідуальна реакція.

Кому потрібна обережність

Людям із цукровим діабетом або вираженою інсулінорезистентністю варто підбирати пропорції індивідуально й орієнтуватися на показники глюкози. Високий глікемічний індекс не є самоціллю.

Крім того, сон – це багатофакторний процес. Освітлення, температура в кімнаті, фізична активність, рівень тривоги мають не менше значення, ніж склад вечері.

Чому важливо говорити про це ширше

Ми часто шукаємо прості відповіді: «менше їж», «прибери вуглеводи», «додай білок». Але фізіологія складніша. Те, що працює для контролю ваги, не завжди оптимальне для відновлення.

У своїй багаторічній практиці роботи з людьми з порушеннями харчової поведінки та надмірною вагою я бачу, що іноді проблема не в кількості їжі, а в її розподілі протягом дня.

Вечеря — це не лише калорії. Це частина сигналу організму: день завершився, можна знижувати активність.

Висновок

Теза «білок увечері — завжди правильно» не є універсальною. Теза «вуглеводи лікують безсоння» — також спрощення.

Але якщо ми дивимося на харчування як на елемент добового ритму, а не лише як на інструмент зниження ваги, стає очевидно: вечірній баланс макронутрієнтів може впливати на якість сну.

Іноді шлях до кращого засинання починається не з добавок, а з уважного перегляду того, що саме ми залишаємо на вечір.