Теоретично ковід і повномасштабна війна мали б збільшувати кількість українців із зайвою вагою або ожирінням. Про це LB.ua каже лікарка-ендокринологиня, докторка медичних наук Любов Соколова . Частіше ожиріння мають саме жінки. Чому? Розберемо причини.

За даними свіжого дослідження про ожиріння серед дітей 1–2 класів, яке провели в рамках Європейської ініціативи ВООЗ, у майже 23 % українських дітей 6–8 років є надлишкова маса тіла. Загалом рівень поширеності надлишкової маси тіла й ожиріння серед дітей в Україні зіставний з показниками країн, які брали участь у дослідженні. У середньому 25 % дітей мають надлишкову масу тіла, зокрема ожиріння. 30 % дітей, що мають надмірну вагу, розвинуть у дорослому майбутньому неінфекційні або хронічні захворювання.

Загалом же ожиріння або зайву вагу офіційно діагностували 746 155 українців. І дані вказують, що статистика зростає. У 2022 році медики встановили понад 122 000 нових випадків зайвої ваги або ожиріння в українців. А у 2023 році — ще понад 194 000. Тобто лише за рік маємо приріст на 58 %. Неофіційно, за оцінками ВООЗ ще 2014 року, надлишкова маса тіла була в 55 % дорослих в Україні, ожиріння — у понад 20 %.

Лише в Україні понад 590 442 людей мають ожиріння, яке потребує лікування. Такими є дані електронної системи охорони здоров’я, які отримав LB.ua від Національної служби здоров’я. У системі зафіксовано 61 600 дітей до 18 років з цим діагнозом. А серед повнолітніх таких 528 842.

Та й взагалі, якщо «просто менше їсти» і «мати кращу дисципліну», то зайвої ваги не буде. Якщо ви серед тих, хто поділяє цю думку, мушу розчарувати. Проблема більша, і медична.

Коли над головами літають ракети, якось не до того, щоб перейматися своєю вагою. Це ж лише косметологічна проблема? Потім на дієту сядемо, у спортзал підемо, і все буде красиво.

Фото: facebook/Школа Ендокринології Любов Соколова

Що таке ожиріння

Ожиріння — серйозне хронічне захворювання, яке може мати генетичні, психологічні, соціокультурні, економічні й екологічні причини. На ризики ожиріння впливають стрес, посилення інших хвороб унаслідок переживань, недосипи, брак коштів на якісне харчування тощо. Тобто в українців, враховуючи ковід плюс повномасштабну війну, комбо.

Ковід сприяв набору ваги через те, що ми були в замкненому просторі, відповідно, менше рухалися, більше стресували та їли. До того ж під час важкого перебігу коронавірусної хвороби лікарі могли призначати терапію, яка, зокрема, впливає на ріст апетиту.

Повномасштабна війна — це життя у хронічному стресі, додає ендокринологиня Любов Соколова. Лікарка називає це гіперкортизолемією — це коли певні гормони працюють на користь набору ваги, а не на її контроль. Накладіть на це порушений сон, вживання високовуглеводної їжі як заїдання стресу або вживання алкоголю як запивання стресу. Усе це в комплексі впливає на збільшення ваги.

Частіше з ожирінням в нас зіштовхуються жінки, каже ендокринологиня. Це і стрес, і погане харчування, і певні генетичні схильності, через які жінки 45+ років схильні швидко набирати вагу тощо.

А на додачу маємо ще й світовий тренд розвитку ожиріння. Ожиріння та зайва вага, за прогнозами Всесвітньої федерації боротьби з ожирінням (World Obesity Federation), вплинуть на половину населення світу до 2035 року.

Ожиріння збільшує ризик виникнення…

Уявили масштаби? А тепер накладіть на них це: дорослі й діти з надмірною вагою або ожирінням (індекс маси тіла, ІМТ ≥25 кг/м²) ризикують появою цукрового діабету, серцево-судинних хвороб, психічних розладів і деяких онкозахворювань.

За даними електронної системи охорони здоров’я, в Україні на 22,7 % побільшало пацієнтів з цукровим діабетом другого типу (тобто набутим за життя). Виросли інсульти (на +11,6 %), інфаркти (+17,2 %), побільшало пов’язаної з цими станами гіпертонії (+40 %). І майже на 30 % виросла статистика ішемічної хвороби серця.

Як зрозуміти, що у вас надлишкова маса тіла? Розрахуйте індекс маси тіла за формулою: маса (кг) /(зріст*зріст) (м). Показник 25,0–29,9 свідчить про надлишкову масу тіла, понад 30 — про ожиріння. Ризик розвитку цукрового діабету збільшується в 100 разів у пацієнтів з ожирінням; 80 % випадків цього захворювання пояснюється ожирінням і надмірною вагою.

Ожиріння також пов’язане з непрацездатністю, хворобами зі смертельними наслідками, зменшенням тривалості життя на 8–10 років. Окрім того, лікувати його важко й дорого. То що його викликає?

Фото: EPA/UPG

Причини ожиріння

Генетика

Наші гени десь на 40–70 % впливають на ймовірність ожиріння.

Виявили вже сотні генів, які можуть вести до ризику розвитку ожиріння. Більшість мають малий ефект, але в поєднанні можуть суттєво підвищувати шанси зайвих кілограмів.

Наприклад, якщо мати голодує на першому триместрі вагітності, в ембріона закладається підвищений ризик серцевих хвороб, ожиріння й появи надмірної кількості нездорового холестерину. Якщо ж мати голодує на другому й третьому триместрах, в ембріона закладається підвищений ризик появи діабету.

Про це пише професор біології та нейрології Стенфордського університету Роберт Сапольські у книзі «Чому зебри не страждають на виразку».

Або ось іще наукові дані від нього. Зберіть навмання щурів і відгодуйте вагітних самок аж до ожиріння. Як наслідок, їхнє потомство матиме підвищений ризик розвитку ожиріння, незважаючи на збалансоване харчування. І онуки також.

Хвороби і стани

Деякі хвороби (на кшталт депресії) та деякі ліки (стероїди при астмі, наприклад, і деякі антидепресанти) можуть спричиняти набір ваги.

Певні ментальні розлади можуть підвищувати апетит, так само сприяючи набору кілограмів.

Після пологів жінкам теж буває важко повернутися до звичної ваги. За даними дослідників, це теж може вести до довготермінового ожиріння.

За словами ендокринологині Любові Соколової, в Україні також побільшало випадків цукрового діабету другого типу (нагадаємо, він не вроджений, а набутий), змінився його класичний перебіг. «Через вплив гормонів стресу порушується чутливість тканин до інсуліну. І люди, схильні до розвитку цукрового діабету, навіть якщо були ще на стадії предіабету, будуть швидко прогресувати до нього», — пояснює лікарка.

За даними електронної системи охорони здоров’я, 2023 року в Україні цукровий діабет другого типу офіційно мали 246 тисяч людей. Це на 11 % більше, ніж 2022-го.

Фото: urosvit.com Вимірювання рівня цукру в крові

Проблеми зі сном

Брак сну — і якісного, і тривалого — пов’язаний із серцево-судинними хворобами, депресією та ожирінням. Він може підвищувати рівень гормонів кортизолу, який пов’язаний з набором ваги, та греліну, який стимулює апетит і відчуття голоду, а ще — знижувати рівень лептину, гормону, який каже мозку, що їсти досить, ми ситі.

До того ж вищий рівень стресових гормонів провокуватиме дужче бажання поїсти чогось солодкого, жирного або солоного.

Покращення сну допоможе мати більше енергії, менше їсти і краще почуватися. А робота над тим, аби зменшити рівень стресу, здатна позитивно вплинути і на вагу.

Гроші

Учені проаналізували еволюцію ожиріння у США в 1990–2015 роках.

У штатах із середнім доходом менш ніж $45 000 на рік рівень ожиріння був понад 35 %, натомість у штатах із середнім доходом більш ніж $65 000 на рік рівень ожиріння був меншим за 25 %.

Тобто ожиріння, серед іншого, є й eкономічною проблемою. І нам важливо бачити ситуацію з доходами в Україні.

Через велику війну вдесятеро побільшало тих, хто живе за межею бідності, кажуть дані Світового банку. За підсумками 2022 року рівень бідності в Україні перевищив 24 %.

20 млн українців можуть зараз бути за межею бідності, приблизно оцінює Інституту демографії та соцдосліджень НАН України. Найбіднішими традиційно є молоді родини з дітьми. Бо коли молодь народжує дитину, її ризики бідності зростають моментально. А з другою дитиною — ще в 1,5–2 рази.

Свіже дослідження україно-швейцарського проєкту «Діємо для здоров’я» 2022 року каже, що головними перешкодами для покращення раціону опитані українці назвали якраз економічні чинники: зростання цін на продукти, зокрема фрукти й овочі, брак коштів.

Фото: EPA/UPG

Чому менш заможні люди більше ризикують ожирінням

Люди з малим достатком, як правило, мають нездоровий раціон, пише в тій-таки «Чому зебри не страждають на виразку» Сапольські.

Якщо в країнах, які розвиваються, таким людям важко загалом дозволити собі їжу, то в розвинених країнах — здорову їжу: «Завдяки індустріалізації мало яка робота в суспільстві передбачає фізичне навантаження, а враховуючи вартість абонементів у шикарних спортивно-оздоровчих комплексах, люди з малим достатком майже не займаються фізичними вправами. Тож вони більше схильні до ожиріння, причому до появи фігури типу яблуко.

Яблучна фігура

Ожирінню яблукоподібного типу сприяє певна група гормонів — глюкокортикоїди. Вони стимулюють жировідкладення переважно в животі й діють лише за високого рівня інсуліну в крові.

Така ситуація виникає в постстресовий період: організм поновлює запаси калорій після виснаження через стрес.

Тобто якщо ви часто переживаєте, то починаєте вживати багато «зручної» їжі з високим вмістом крохмалю й накопичуєте її складники в ділянці живота.

І ще невтішний момент: якщо їстимете багато таких продуктів і накопичуватимете жир на животі, то ваш стрес зменшуватиметься. Про це є дослідження. Тобто печиво не тільки добре смакує, але й допомагає краще почуватися. І спробуйте після цього не хотіти ще шматочка.

«Якщо ви постійно перебуваєте в стані стресу, то набиратимете вагу, навіть бездоганно харчуючись. Стрес впливає на якість сну, наші гормони й біоритми. А іноді сон майже відсутній через постійні ворожі обстріли. Усе це веде до гормональних дисбалансів і збоїв, а вони — до зайвих кілограмів», — пояснювала екскерівниця Державного експертного центру МОЗ України Тетяна Думенко.

Фото: Макс Требухов Тетяна Думенко

Цькувати людей із зайвою вагою — робити ще гірше

За даними Obesity Action Coalition, стигматизація людей із зайвою вагою має серйозні соціальні, психологічні й фізичні ефекти: від депресії і відторгнення родини й однолітків до розладів харчової поведінки та відмови від занять спортом.

На противагу поширеній думці, що якщо присоромити людей із зайвою вагою, це змотивує їх худнути, дослідження каже протилежне: учені припускають, що цькування таких людей, навпаки, може спричинити додатковий набір ваги. Адже люди стресують, через це пригнічуються функції самоконтролю, що призводить до заїдання.

Чому людям із зайвою вагою так важко схуднути

Річ, як не дивно, у захисних властивостях нашого організму. Тіло реагує на схуднення відновленням ваги. Втрата кілограмів змінює систему організму, яка контролює апетит, споживання й витрати енергії. Вона змушує організм посилювати голод і знижувати швидкість метаболізму, намагаючись захистити вас.

«Зниження ваги організм сприймає як стресорний фактор. Ми живемо в тривалому стресі, і зламалися ті адаптивні механізми, які працювали раніше. Згадайте початок вторгнення і фазу гострого стресу, коли апетиту могло зовсім не бути», — пояснює ендокринологиня.

Тож самостійно схуднути людям з ожирінням важко, відновити вагу легко. Та є хороші новини. Якщо вам допомагатиме лікар, налагодить з вами регулярне збалансоване харчування та фізичну активність, усе вдасться. Це теж дані досліджень. Одним з найбільших бар’єрів у подоланні ожиріння виявився саме доступ до фахівців, здатних зрозуміти всі причини й передумови хвороби і допомогти контролювати її.

Профілактика ожиріння

Як не набути ожиріння або ще більше його не посилити, коли ми не можемо «просто перестати стресувати і нормально спати», коли над головою ракети?

Змінити реальність не вдасться. Але ми маємо змінити своє ставлення до неї, каже лікарка Любов Соколова. Комусь допомагає долати стрес занурення в роботу, комусь важливо піти кудись із друзями, комусь треба побути з онуками. А комусь сил дає тиша з книгою. Використовуйте насамперед це.

Додавайте до своєї рутини фізичну активність, навіть якщо дуже цього не хочеться: прогулянка, танці тощо.

Старайтеся правильно харчуватися. Можете як зразок користуватися тарілкою здорового харчування.

«Кажуть, що правильне харчування — це скандинавська дієта з червоною рибою, оливками і червоним вином. Необов'язково їсти авокадо, можна їсти буряк», — додає Соколова.

Це банальні речі, додає ендокринологиня, але якщо займатися цим системно, воно працює.

Лікування ожиріння

Якщо я усвідомлюю, що мені потрібна допомога із зайвою вагою / ожирінням, куди бігти? В Україні немає якогось одного фахівця з лікування ожиріння, каже Любов Соколова. В ідеалі має працювати мультидисциплінарна команда, на її чолі може бути ендокринолог, сімейний лікар, гінеколог (для жінок), кардіолог чи терапевт.

Дієтолог або нутриціолог теж потрібен у команді, щоб підібрати індивідуальне харчування, якщо людина потребує цього.

Ще один компонент — спеціаліст з харчової поведінки. Чому? При ожирінні порушений баланс гормонів, які відповідають за насичення й голод. І це не дає схуднути. Тобто мова не про відсутність сили волі в людини з ожирінням, це захворювання.

«Це не просто людині сказали їсти буряки, а вона пішла булок наїлася. Так працює зараз її мозок. Ця спеціальність тільки зароджується, вона належить до психіатрії, і такі люди вже є», — пояснює Соколова.

Плюс в ідеалі це має бути ще й спортивний тренер, який розуміє, яку фізактивність можна запропонувати людині з вагою, умовно, більш ніж 100 кг.

«Якщо просто сказати людині з ожирінням йти в спортзал тягати гирі, вона може виїхати з нього з інфарктом на швидкій допомозі, — додає лікарка і підсумовує: — Ожиріння не естетичний дефект. Це хвороба. І ставитися до цього слід відповідно».