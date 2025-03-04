Прив'язування, прострочені ліки та відсутність реабілітації — в омбудсмена показали умови у дитячих закладах Миколаївщини

У Миколаївській області у центрі медичної реабілітації та паліативної допомоги до дітей застосовувалися методи примусової фіксації.

У Миколаївській області у центрі медичної реабілітації та паліативної допомоги до дітей застосовувалися методи примусової фіксації.

Дітей зв’язували ременями, фіксували у стільцях для годування та дитячих візочках, аби ті не вимагали багато уваги.

Про це повідомив Омбудсман України Дмитро Лубінець.

На його думку, це робилося задля зручності персоналу та спрощення догляду, а не з метою турботи про дітей.

“Адміністрація пояснює це “недопущенням травмування”, однак такі методи не можуть застосовуватися в сучасному світі, де права дитини не порожній звук”, - каже Лубінець.

Особливо вразили моніторингову групу методи, які застосовувалися до 6-місячного дитини. “Руки дитини після перевʼязування були набряклими та зі слідами від фіксації”, - говорить омбудсман.

Він зазначив, що Європейський комітет з питань запобігання катуванням у рекомендаціях неодноразово наголошував на недопущенні застосування методів фіксації щодо неповнолітніх. Однак працівники Центру здійснювали фіксацію дітей на власний розсуд, без будь-якого обґрунтування, а також занесення вказаних відомостей до медичної документації дітей.

Догляд за 8 дітьми, 5 з яких немовлята, а 3 потребують паліативної допомоги, здійснювали лише 2 працівники. В той час, як за наданими списками, кількість працівників Філії на день візиту становила 89 осіб.

“Чи можна говорити про забезпечення права на гідні умови проживання, якщо діти не забезпечені навіть індивідуальним одягом, у тому числі спідньою білизною”, — зазначив Дмитро Лубінець.

Він також додав, що персонал закладу стверджував, що все одно таких дітей «ніхто не хоче», «вони з інвалідністю». Окрім цього у підсобних приміщеннях закладу були виявлені алкогольні напої.

Також моніторингова група відвідала ще кілька дитячих закладів у регіоні, і виявила порушення, зокрема й права на охорону здоров’я. Наприклад, в одному закладі дитині видавали протерміновані психотропні препарати. В іншому закладі зафіксовано випадок захворювання дітей на коросту, однак діти 9 днів перебували в ізоляторі навчального закладу без огляду лікаря. Ще одна дитина тривалий час не відвідувала школу через висипи на шкірі тіла та обличчя. Представники Офісу Омбудсмана були вимушені викликати бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги.

Членкиня моніторингової групи Офісу омбудсмена, адвокатка Інна Мірошниченко показала умови в обласному будинку дитини Миколаєва.

"Бюджет майже 23 млн грн. 89 працівників на 20 дітей. Нелюдські умови. Діти привʼязані, аби не заважати. Повна зневага і ігнорування. Нуль послуг реабілітації, хоча діти гостро потребують цього. Непрацююче укриття. Відсутність прогулянок. «Інваліди, нікому не потрібні».Склади гуманітарки. Прострочені медичні препарати”, - написала вона.

Офісом Омбудсмана підготовлено та направлено заяву про вчинення злочину, передбаченого частиною 2 статті 127 Кримінального кодексу України (Катування), до Офісу Генерального прокурора.

Омбудсман зазначив, що акти реагування спрямовані до Миколаївської обласної військової адміністрації, Міністерства соціальної політики України та інших компетентних органів.