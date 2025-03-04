Вони перебували на тимчасово окупованих територіях та в Росії.

В Україну вдалось повернути ще сім дітей

В рамках ініціативи Bring Kids Back UA вдалося повернути сім українських дітей. Вони перебували на тимчасово окупованих територіях України та в Росії.

Про це повідомила радниця з питань комунікацій керівника Офісу президента Дар'я Зарівна.

“Серед них – хлопчик, який разом із батьками довгий час жив під окупацією, пережив примусову паспортизацію, психологічний тиск у школі та страх за власне майбутнє. Його батьки, прагнучи дати йому шанс на освіту у вільній країні, вирішили вивезти сина на підконтрольну територію України”. - розповіла Зарівна.

Крім того, в Україну повернули матір із донькою, які довгий час залишалися під наглядом окупантів через проукраїнську позицію. Після того як загарбники затримали батька, мати розуміла, що будь-яке зволікання може бути небезпечним.

Повернути дітей допоміг Катар, який сприяв у організації рятувальних місій.