Росіяни атакували Одесу, зупинена робота трьох районних котелень

Також пошкоджені житлові будинки та бізнес-центр.

Ввечері 3 березня російська окупаційна армія атакувала Одесу.

Про це повідомив мер Одеси Геннадій Труханов.

“Внаслідок ворожого обстрілу зупинено роботу трьох районних котелень міста. Працюємо над тим, щоб якнайшвидше перезапустити процес теплопостачання за допомогою альтернативних джерел живлення”, - написав Труханов.

Згодом він повідомив, що в результаті російської атаки також пошкоджені житлові будинки та бізнес-центр.

Наразі інформація про постраждалих уточнюється, працює оперативний штаб та міські комунальні служби.