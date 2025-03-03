У Кропивницькому працівники банку вкрали 10 млн гривень з рахунків клієнтів

У Кіровоградській області викрили працівників банку, які через несанкціонований доступ до рахунків привласнювали кошти клієнтів поважного віку.

Про це повідомив Департамент кіберполіції.

Злочинну діяльність організував 28-річний уродженець Донеччини, залучивши до неї ще двох осіб, одна з яких – начальник відділення одного з банків у Кропивницькому.

"Маючи доступ до рахунків клієнтів, без їхньої ініціативи і присутності, на підставі підроблених заяв вони змінювали фінансові номери на підконтрольні та підміняли копії документів. Внаслідок цього зловмисники отримували доступ до системи інтернет-банкінгу і переказували кошти з рахунків клієнтів на підконтрольні банківські картки", - йдеться в повідомленні.

Наразі вже встановлено 67 постраждалих громадян. Загальна сума завданих банку збитків - майже 10 млн гривень.

Поліцейські провели низку обшуків за місцями мешкання та в автомобілі фігурантів. У них вилучили банківські картки, компʼютерну техніку, чорнові записи, банківську документацію та інші докази протиправної діяльності. Слідчі повідомили зловмисникам про підозри за ч. 5 ст. 185 та ч. 3 ст. 362 Кримінального Кодексу. Їм загрожує позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.