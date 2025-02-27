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Кіберполіція закликає остерігатися фішингових QR-кодів в громадських місцях

Зловмисники використовують фішингові сайти, щоб отримати дані банківських карт громадян.

Кіберполіція закликає остерігатися фішингових QR-кодів в громадських місцях
Ілюстративне фото
Фото: Кіберполіція

В Україні знову активізувалася шахрайська схема, пов’язана з підміною QR-кодів у загальнодоступних місцях, повідомляє Кіберполіція. 

Зловмисники використовують фішингові сайти, щоб отримати дані банківських карт громадян.

Шахраї підмінюють QR-коди на офіційних інформаційних табличках або просто розміщують їх в громадських місцях. Скануючи такі коди, користувачі потрапляють на підроблені сайти, що імітують реальні онлайн-сервіси. У результаті зловмисники можуть отримати доступ до банківських даних і викрасти кошти.

Найчастіше такі випадки трапляються у місцях, де люди активно використовують QR-коди для швидких оплат: під час паркування, оплати громадського транспорту, входу на заходи чи здійснення благодійних внесків.

Візуально відрізнити якісно підроблений код від справжнього дуже складно, тому головна порада – завжди перевіряти адресу сайту перед введенням будь-яких конфіденційних даних.

Щоб уберегтися від шахраїв, варто дотримуватися кількох правил:

  • скануйте QR-коди лише з надійних джерел – уникайте кодів, розміщених на випадкових наклейках, листівках або рекламних оголошеннях.
  • перед скануванням перевіряйте наклейку – звертайте увагу на можливі сліди підміни (додатковий шар, нерівні краї, інший шрифт).
  • використовуйте функцію попереднього перегляду посилання – більшість смартфонів дозволяють побачити URL перед переходом.
  • завжди звертайте увагу на веб-адресу після переходу за QR-кодом – навіть якщо сайт виглядає переконливо, будь-які відмінності в домені можуть бути ознакою шахрайства.
  • Перевіряйте наявність захищеного з’єднання (https://) – якщо сайт не має сертифіката безпеки, вводити на ньому будь-яку інформацію небезпечно.
  • Не вводьте банківські дані на невідомих сайтах та без необхідності.
  • Якщо ви виявили підозрілий QR-код – повідомте адміністрацію закладу, службу підтримки або правоохоронні органи.
  • Використовуйте віртуальні або тимчасові картки для онлайн-платежів – це допоможе уникнути значних фінансових втрат у разі витоку фінансових даних картки.

Якщо ви стали жертвою шахрайства – негайно зверніться до банку для блокування картки та подайте електронне звернення до кіберполіції.

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