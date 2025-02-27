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ДПСУ: Чоловіки, які перевозять гумвантажі, перетинатимуть кордон на загальних підставах

Раніше рішення про їхній виїзд ухвалювали Міністерство розвитку громад та територій України, або військові адміністрації, але ця норма більше не діє.

ДПСУ: Чоловіки, які перевозять гумвантажі, перетинатимуть кордон на загальних підставах
Вантажівка на кордоні, фото ілюстративне
Фото: ДПСУ

Чоловіки, які перевозять гуманітарні та медичні вантажі, перетинатимуть кордон на загальних підставах.

Про це повідомили у ДПСУ. 

Зазначається, що уряд вніс зміни в Правила перетинання державного кордону, визначених Постановою КМУ від 27.01.1995 № 57, для окремих категорій громадян України.

"Відсьогодні під час дії правового режиму воєнного стану пропуск через кордон громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які перевозять медичні вантажі, гуманітарну допомогу, здійснюватиметься на загальних підставах", – йдеться у повідомленні Держприкордонслужби. 

Раніше рішення про їхній виїзд ухвалювали Міністерство розвитку громад та територій України, або військові адміністрації, але ця норма більше не діє.

  • Від 3 березня Міністерство культури і стратегічних комунікацій призупиняє видачу листів сприяння до Державної прикордонної служби України щодо виїзду військовозобов’язаних митців і медійників за кордон.
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