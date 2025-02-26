Україна запропонувала Румунії відновити спільне патрулювання по Дунаю

Україна запропонувала Румунії відновити спільне патрулювання по річці Дунай.
Про це йшлося на зустрічі голови Держприкордонслужби України Сергія Дейнеко та начальника Генерального інспекторату Прикордонної поліції МВС Румунії Корнел-Лауріана Стойки, пише пресслужба ДПСУ.
"Для покращення оперативного обміну інформацією українська сторона запропонувала відновити роботу окремих платформ зв’язку між підрозділами, а також спільне патрулювання по річці Дунай", – зазначили прикордонники.
Ще одним важливим питанням стало посилення співпраці у сфері контролю за суднами, що прямують до українських портів через Дунай. Окремо наголошувалося на розвитку співпраці з охорони спільної ділянки державного кордону, в тому числі на морській та річковій ділянках.
Також на зустрічі говорили про прикордонну безпеку та протидію транскордонній злочинності, розвитку співробітництва між відомчими навчальними закладами.