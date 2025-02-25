Кандидат у президенти Румунії від урядової коаліції виступив проти відправлення військ в Україну

Кандидат у президенти Румунії, якого висунула урядова коаліція, Крін Антонеску вважає, що Румунія не повинна відправляти війська в Україну.

“Ні солдат, ні миротворців. Я сказав це 3 роки тому, я не передумав ні на міліметр. Якщо я стану президентом Румунії, ми не відправимо війська в Україну”, - написав він.

Антонеску запевнив, що Румунія продовжить підтримувати Україну логістично та політично.

“Давайте не поспішати, давайте не кидатися першими головами, говорячи про післявоєнні зобов'язання, коли навіть не складають угоду про припинення вогню. Мудрість і спокій. Тільки так ми можемо вийти з цієї кризи”, - підсумував кандидат у президенти Румунії.