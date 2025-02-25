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Кандидат у президенти Румунії від урядової коаліції виступив проти відправлення військ в Україну

Водночас Румунія продовжить підтримувати Україну логістично та політично.

Кандидат у президенти Румунії від урядової коаліції виступив проти відправлення військ в Україну
Кандидат у президенти Румунії від урядової коаліції Крін Антонеску
Фото: Крін Антонеску

Кандидат у президенти Румунії, якого висунула урядова коаліція, Крін Антонеску вважає, що Румунія не повинна відправляти війська в Україну.

“Ні солдат, ні миротворців. Я сказав це 3 роки тому, я не передумав ні на міліметр. Якщо я стану президентом Румунії, ми не відправимо війська в Україну”, - написав він.

Антонеску запевнив, що Румунія продовжить підтримувати Україну логістично та політично.

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“Давайте не поспішати, давайте не кидатися першими головами, говорячи про післявоєнні зобов'язання, коли навіть не складають угоду про припинення вогню. Мудрість і спокій. Тільки так ми можемо вийти з цієї кризи”, - підсумував кандидат у президенти Румунії.

  • Росія на переговорах зі США у Саудівській Аравії озвучила вимогу вивести війська НАТО зі східного флангу Альянсу. Це викликало стурбованість, зокрема, у Румунії.
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