Радник Трампа спростовує, що він пропонував виключити Канаду з розвідувального альянсу Five Eyes

Пітер Наварро запевнив, що США ніколи не поставлять під загрозу свою національну безпеку.

Старший радник з торгівлі та виробництва адміністрації Трампа Пітер Наварро спростував інформацію про те, що він хотів виключити Канаду з розвідувального альянсу Five Eyes.

Про це повідомляє The Hill.

“Я вважаю, що нам ніколи не слід коментувати будь-яку історію, яка базується на неназваних джерелах. Ми ніколи, ніколи не поставимо під загрозу нашу національну безпеку, ніколи з такими союзниками, як Канада”, - сказав він.

Раніше видання Financial Times з посиланням на джерела повідомило, що Наварро вважає, що США повинні посилити тиск на Канаду, виключивши її з Five Eyes. Це він начебто пропонував через опір Канади митам з боку США, запровадженим Трампом.

Водночас один із представників Five Eyes сказав Financial Times, що вихід Канади з альянсу буде дуже небезпечним.