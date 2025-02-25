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Радник Трампа спростовує, що він пропонував виключити Канаду з розвідувального альянсу Five Eyes

Пітер Наварро запевнив, що США ніколи не поставлять під загрозу свою національну безпеку.

Радник Трампа спростовує, що він пропонував виключити Канаду з розвідувального альянсу Five Eyes
Старший радник з торгівлі та виробництва адміністрації Трампа Пітер Наварро
Фото: EPA/UPG

Старший радник з торгівлі та виробництва адміністрації Трампа Пітер Наварро спростував інформацію про те, що він хотів виключити Канаду з розвідувального альянсу Five Eyes.

Про це повідомляє The Hill.

“Я вважаю, що нам ніколи не слід коментувати будь-яку історію, яка базується на неназваних джерелах. Ми ніколи, ніколи не поставимо під загрозу нашу національну безпеку, ніколи з такими союзниками, як Канада”, - сказав він.

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Раніше видання Financial Times з посиланням на джерела повідомило, що Наварро вважає, що США повинні посилити тиск на Канаду, виключивши її з Five Eyes. Це він начебто пропонував через опір Канади митам з боку США, запровадженим Трампом.

Водночас один із представників Five Eyes сказав Financial Times, що вихід Канади з альянсу буде дуже небезпечним.

  • Five Eyes протягом десятиліть була найважливішою мережею обміну розвідданими у світі. США та їхні союзники - Великобританія, Австралія та Нова Зеландія -  обмінюються даними розвідки, а також координують операції. Супутникова станція ЦРУ Pine Gap у центральній Австралії, яка є найважливішим місцем збору розвідданих про Китай, — це лише один приклад тісного розвідувального зв'язку.

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