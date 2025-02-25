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Reuters: після податкового розслідування Італія наклала штраф на X Ілона Маска

Соцмережу мають намір оштрафувати на 12,5 млн євро.

Reuters: після податкового розслідування Італія наклала штраф на X Ілона Маска
Ілюстративне фото
Фото: скрін

Італія провела податкове розслідування щодо компанії Ілона Маска X (колишній Twitter), і вирішила оштрафувати соцмережу.

 

Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела. 

Італійські податкові органи стверджують, що реєстрація користувачів на платформах X і Meta, таких як Facebook і Instagram, може розглядатися як оподатковувані операції, оскільки вони передбачають обмін обліковим записом членства в обмін на особисті дані користувача”, - йдеться у повідомленні.

Таким чином, соцмережу мають намір оштрафувати на 12,5 млн євро. При цьому у 2023 році компанія отримала 3,4 млрд доларів доходу.

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Питання штрафу має розглянути суд, і якщо він підтримає таке тлумачення, це спричинить за собою зміну бізнес-моделі технологічної галузі у 27 країнах ЄС.

Уточнюється, що податкова розглядала діяльність компанії за 2016-2022 роки, а Маск завершив поглинання ексTwitter у жовтні 2022 року.

Подібна ситуація і з компанією Meta, яка також має прийняти рішення щодо сплати штрафу або його оскарження до кінця березня або початку квітня.

Зазначається, що минулого тижня Google погодився виплатити 326 млн євро для врегулювання податкової претензії, що відноситься до періоду між 2015 і 2019 роками.

  • Міністр економіки Німеччини Роберт Габек закликав, аби Євросоюз припинив свою залежність від “технологічних олігархів”, таких як Ілон Маск, які підривають демократію.
  • Компанія Ілона Маска, що керує соціальною мережею X, виплатить президенту США Дональду Трампу 10 мільйонів доларів для позасудового урегулювання справи щодо блокування акаунту політика після штурму Капітолію у 2021 році.
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