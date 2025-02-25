Британський прем'єр оголосив найбільше від часів холодної війни підвищення витрат на оборону

Британський прем'єр-міністр Кір Стармер оголосив "найбільше тривале підвищення витрат на оборону від кінця холодної війни" – Сполучене Королівство витрачатиме на ці цілі 2,5 % ВВП до 2027-го. А після наступних виборів і до 2030-го ціллю є витрачати по 3 %, пише The Guardian. Зараз Британія витрачає 2,3 % ВВП.

Серед іншого, Велика Британія підвищить витрати на розвідку та служби безпеки, сказав Кір Стармер у зверненні до парламенту перед поїздкою до США. У своїй промові прем'єр міністр назвав Росію загрозою.

Стармер сказав, що був свідком падіння берлінського муру, і "якби тоді ви сказали мені, що за моє життя ми побачимо російські танки у європейських містах знову, я б ніколи вам не повірив".

"Але ми саме тут: у світі, де все змінилося, адже три роки тому саме це і трапилося", – сказав Стармер.

Він вважає, що "тирани, як Путін, можуть отримувати відповідь лише силою".

"Росія є загрозою у наших водах, у нашому повітряному просторі і на наших вулицях", – сказав він.

Якщо план реалізують, з 2027-го Британія витрачатиме на оборону 13.7 млрд фунтів стерлінгів, додає Times.

Водночас Стармер повідомив про урізання витрат на міжнародну допомогу. Він сказав, що не радіє зобов'язанню це зробити, але витрати скоротять з 0,5 % до 0,3 %, і ці кошти спрямують на оборону.