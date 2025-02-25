BBC: пропозиція ЄС укласти з Україною угоду про корисні копалини не є "змаганням" зі США

Співпраця Євросоюзу з Україною в галузі корисних копалин не є спробою змагатися зі США, повідомили джерела BBC у ЄС. Брюссель прагне встановити довготривале партнерство, особливо враховуючи прагнення України вступити до блоку.

Про наявність такої пропозиції писали в AFP і Politico, але згодом в Єврокомісії уточнили, що йшлося не про нову пропозицію співпраці, а вже про чинну з 2021 року. Речник ЄК Томас Рен'є наголосив, що це не є змаганням з США, а лише співпрацею з Україною.

Європейська пропозиція надійшла після того, як Україні довелося відкинути два проєкти угоди з американцями. Президент Володимир Зеленський пояснив, що США за три роки війни допомогли Україні на $100 млрд, а в угоді вимагають 500 млрд. Він сказав, що в документі прописали зобов'язання віддати американцям по два долари за кожен один, наданий Україні. Президент заявив, що не підписуватиме документ, за який потім будуть розплачуватися 10 поколінь українців.