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Польща пропонує нові санкції, щоб зупинити потік нелегальної міграції із Білорусі до ЄС

Знову розглядатимуть варіант вжиття санкцій на транспортних операторів, які займаються нелегальними перевезеннями.

Польща пропонує нові санкції, щоб зупинити потік нелегальної міграції із Білорусі до ЄС
Фото ілюстративне
Фото: twitter.com/Straz_Graniczna

Польща повернула до розгляду в ЄС пропозицію, яка дозволить застосовувати санкції на транспортних операторів, які, на думку блоку, "сприяють або беруть участь у торгівлі людьми або контрабандному перевезенні мігрантів у зв’язку з нелегальним в’їздом до ЄС".

Про це пише Радіо Свобода. 

Вперше Єврокомісія запропонувала таку процедуру у листопаді 2021 року, коли мігрантів, переважно неєвропейців, почали перевозити через Білорусь і Росію і доставляти до кордонів Латвії, Литви та Польщі. Того року Польща зафіксувала близько 40 тисяч спроб нелегального перетину кордону, а ЄС у відповідь запровадив санкції проти низки білоруських прикордонників, державного перевізника "Белавіа" та сирійської авіакомпанії Cham Wings.

Однак рішення так і не прийняли. Частково тому, що Брюссель посилив інші заходи безпеки, які були результативними. Йдеться про санкції, "інформаційне спілкування" з третіми країнами, такими як Ірак і Сирія, щоб не допустити нелегальних подорожей до ЄС, а також посилення прикордонного контролю. У багатьох місцях на зовнішніх кордонах Євросоюзу збудували фізичні бар’єри.

Кількість спроб перетину польського кордону впала до 15 тисяч у 2022, і деякі країни ЄС тоді вважали ці заходи занадто різкими.

Проте тепер через те, що зараз Польща пів року головує в Раді Євросоюзу, пропозицію повертають до порядку денного, щоб до літа "якось домовитися". 

Якщо поправки приймуть, то обмеження стосуватимуться будь-якої компанії, яка займається повітряним, залізничним, автомобільним, морським і внутрішнім водним транспортом. За порушення її можуть "повністю відрізати" від ринку ЄС на цілий рік.

У Польщі зазначають, що тиск на її східний кордон знову посилився: торік його намагалися перетнути 30,5 тисячі осіб.

Видання ознайомилося із двома документами, які Польща представила іншим країнам ЄС. У них йдеться про те, що понад 90% мігрантів, які нелегально перетинають польсько-білоруський кордон, мають російську візу, "і це підтверджує тенденцію в’їзду мігрантів до Білорусі переважно через Росію за студентською або туристичною візою, виданою в країні походження". Також у документах йдеться, що громадяни Афганістану, Ефіопії, Еритреї, Сирії та Ємену в’їжджають до Росії, а потім до Білорусі, переважно через Туреччину чи Об’єднані Арабські Емірати (ОАЕ).

"Проблема в тому, як ЄС підійде до цього питання. Блок не хоче конфронтації ні з Туреччиною, яка залишається країною-кандидатом на вступ до ЄС, ні з ОАЕ, де багато країн-членів ЄС мають добрі економічні та політичні зв’язки", – зазначили у виданні. 

Що пропонує Польща

Щоб спростити прийняття нового регламенту, Варшава спочатку окреслює превентивні кроки, які можна вжити зараз. Наприклад, йдеться про можливість розміщення офіцерів зв’язку, особливо в ключових країнах транзиту на східному сухопутному шляху. 

ОАЕ наразі не вважаються ключовою країною у "зовнішньому вимірі міграції", хоча вони є одним із ключових транзитних пунктів для мігрантів, які подорожують до ЄС. Тому пропонують налагодити тіснішу співпрацю, зокрема обмін розвідданими, щоб протидіяти контрабанді і торгівлі людьми.

Дипломати ЄС, знайомі з проектом, зазначають, що якщо він буде прийнятий, його слід розглядати як "останній засіб" – як потенційний інструмент, який Брюссель може використати, якщо нічого іншого не спрацює.

У той же час вони вважають, що більш цілеспрямовані санкції проти російських і білоруських чиновників, причетних до нелегального переправлення мігрантів до кордонів ЄС, могли б допомогти.

Іншим кроком, який розглядають країни ЄС на східному кордоні, є наслідування прикладу Фінляндії та тимчасове призупинення права на притулок відповідно до надзвичайного законодавства, спрямованого на протидію гібридним загрозам.

  • Восени минулого року прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав ЄС вжити більш активних заходів щодо боротьби з нелегальною міграцією.
  • Пізніше лідери ЄС погодилися використовувати всі свої важелі впливу, зокрема торгівлю, допомогу в розвитку та візову політику, щоб прискорити повернення мігрантів, які нелегально в'їжджають до блоку.
  • Крім цього лідери ЄС також обговорили створення “центрів повернення” в країнах за межами ЄС, де мігранти, чиї пропозиції про надання притулку в ЄС було відхилено, могли чекати депортації до рідної країни, за умови, що їх туди повертатимуть безпечно. 
  • 14 травня Рада ЄС ухвалила реформу європейської системи притулку і міграції. Йдеться загалом про 10 законодавчих актів, які реформують усю європейську систему надання притулків та управління міграцією.
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