Польща пропонує нові санкції, щоб зупинити потік нелегальної міграції із Білорусі до ЄС

Польща повернула до розгляду в ЄС пропозицію, яка дозволить застосовувати санкції на транспортних операторів, які, на думку блоку, "сприяють або беруть участь у торгівлі людьми або контрабандному перевезенні мігрантів у зв’язку з нелегальним в’їздом до ЄС".

Про це пише Радіо Свобода.

Вперше Єврокомісія запропонувала таку процедуру у листопаді 2021 року, коли мігрантів, переважно неєвропейців, почали перевозити через Білорусь і Росію і доставляти до кордонів Латвії, Литви та Польщі. Того року Польща зафіксувала близько 40 тисяч спроб нелегального перетину кордону, а ЄС у відповідь запровадив санкції проти низки білоруських прикордонників, державного перевізника "Белавіа" та сирійської авіакомпанії Cham Wings.

Однак рішення так і не прийняли. Частково тому, що Брюссель посилив інші заходи безпеки, які були результативними. Йдеться про санкції, "інформаційне спілкування" з третіми країнами, такими як Ірак і Сирія, щоб не допустити нелегальних подорожей до ЄС, а також посилення прикордонного контролю. У багатьох місцях на зовнішніх кордонах Євросоюзу збудували фізичні бар’єри.

Кількість спроб перетину польського кордону впала до 15 тисяч у 2022, і деякі країни ЄС тоді вважали ці заходи занадто різкими.

Проте тепер через те, що зараз Польща пів року головує в Раді Євросоюзу, пропозицію повертають до порядку денного, щоб до літа "якось домовитися".

Якщо поправки приймуть, то обмеження стосуватимуться будь-якої компанії, яка займається повітряним, залізничним, автомобільним, морським і внутрішнім водним транспортом. За порушення її можуть "повністю відрізати" від ринку ЄС на цілий рік.

У Польщі зазначають, що тиск на її східний кордон знову посилився: торік його намагалися перетнути 30,5 тисячі осіб.

Видання ознайомилося із двома документами, які Польща представила іншим країнам ЄС. У них йдеться про те, що понад 90% мігрантів, які нелегально перетинають польсько-білоруський кордон, мають російську візу, "і це підтверджує тенденцію в’їзду мігрантів до Білорусі переважно через Росію за студентською або туристичною візою, виданою в країні походження". Також у документах йдеться, що громадяни Афганістану, Ефіопії, Еритреї, Сирії та Ємену в’їжджають до Росії, а потім до Білорусі, переважно через Туреччину чи Об’єднані Арабські Емірати (ОАЕ).

"Проблема в тому, як ЄС підійде до цього питання. Блок не хоче конфронтації ні з Туреччиною, яка залишається країною-кандидатом на вступ до ЄС, ні з ОАЕ, де багато країн-членів ЄС мають добрі економічні та політичні зв’язки", – зазначили у виданні.

Що пропонує Польща

Щоб спростити прийняття нового регламенту, Варшава спочатку окреслює превентивні кроки, які можна вжити зараз. Наприклад, йдеться про можливість розміщення офіцерів зв’язку, особливо в ключових країнах транзиту на східному сухопутному шляху.

ОАЕ наразі не вважаються ключовою країною у "зовнішньому вимірі міграції", хоча вони є одним із ключових транзитних пунктів для мігрантів, які подорожують до ЄС. Тому пропонують налагодити тіснішу співпрацю, зокрема обмін розвідданими, щоб протидіяти контрабанді і торгівлі людьми.

Дипломати ЄС, знайомі з проектом, зазначають, що якщо він буде прийнятий, його слід розглядати як "останній засіб" – як потенційний інструмент, який Брюссель може використати, якщо нічого іншого не спрацює.

У той же час вони вважають, що більш цілеспрямовані санкції проти російських і білоруських чиновників, причетних до нелегального переправлення мігрантів до кордонів ЄС, могли б допомогти.

Іншим кроком, який розглядають країни ЄС на східному кордоні, є наслідування прикладу Фінляндії та тимчасове призупинення права на притулок відповідно до надзвичайного законодавства, спрямованого на протидію гібридним загрозам.

Влітку Польща на 90 днів створила буферну зону із Білоруссю через ситуацію з нелегальними мігрантами.