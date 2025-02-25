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Туск: лідери ЄС зустрінуться в Лондоні 2 березня, щоб обговорити плани в галузі безпеки і оборони

6 березня запланований спецсаміт європейський лідерів.

Туск: лідери ЄС зустрінуться в Лондоні 2 березня, щоб обговорити плани в галузі безпеки і оборони
Дональд Туск
Фото: EPA

Європейські лідери зберуться в Лондоні 2 березня для обговорення спільних планів у галузі оборони та безпеки.

Про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск після зустрічі з президентом Євроради Антоніу Коштою, передає Politico.

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«У неділю ми будемо в Лондоні разом із нашими британськими друзями та групою лідерів, щоб обговорити спільні плани щодо оборони», - сказав Туск.

За його словами, Єврокомісія готує пакет оборонних заходів, який буде представлено на спеціальному саміті лідерів ЄС 6 березня.

Туск висловив сподівання на «ширшу мобілізацію Європи» у питаннях фінансування оборони та безпеки і вважає, що вона стане «беззаперечним фактом».

Перед цим Кошта повідомив, що до проведення саміту ЄС планують відеоконференцію за участі європейських лідерів для обговорення підсумків візиту президента Франції Еммануеля Макрона до Вашингтона.

  • Раніше стало відомо, що на 24 лютого, Франція та Естонія скликали нараду міністрів оборони європейських країн, щоб обговорити, як посилити підтримку України.
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