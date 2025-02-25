Спецтрибунал для Росії може з’явитися вже у травні, - постпред України в Раді Європи

Станом на зараз, за прогнозами експертів, "лише одна країна" може призупинити процес його створення.

Постійний представник України в Раді Європи Борис Тарасюк прогнозує, що робота над статутом спеціального трибуналу за злочини Росії має закінчитися вже за кілька тижнів, а голосування щодо спільної угоди між Україною та Радою Європи, на основі якої він працюватиме, та створення самого трибуналу - вже у травні.

Про це він розповів у коментарі Укрінформу після засідання Комітету міністрів РЄ у Страсбурзі.

"Моє бачення полягає в тому, щоб це все фіналізувалося вже у травні. Тому моя пропозиція до керівництва, яку підтримав президент ПАРЄ Теодорос Русопулос, - використати міністерську зустріч у Люксембурзі для того, щоб фактично "освятити" створення спеціального трибуналу", - сказав Тарасюк.

За його словами, раз на рік відбувається виїзне засідання Комітету міністрів Ради Європи. 14 травня така зустріч має відбутись у Люксембурзі, оскільки саме ця країна завершує ротаційне головування в Раді Європи. Тож саме там можуть бути ухвалені всі необхідні документи для початку роботи спецтрибуналу.

Станом на зараз, за прогнозами експертів, "лише одна країна" може висловити окрему позицію та призупинити процес створення спеціального трибуналу.