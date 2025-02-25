У Франції заарештували двох осіб після підпалу російського консульства в Марселі

Французька влада заарештувала двох людей, яких підозрюють у тому, що вони кинули саморобні вибухові пристрої у російське консульство в південному місті Марсель.
Про це повідомляють France24 з посиланням на прокуратуру.
Під час вчорашнього нападу ніхто не постраждав.
Поліція повідомила, що три пластикові пляшки газованої води кинули у сад консульства, і лише дві вибухнули.
Париж засудив “будь-яке порушення безпеки дипломатичних приміщень”.
У прокуратурі Марселя заявили, що затримані були дорослими, але подробиць не надали. Ніхто в районі, з ким спілкувалося видання AFP, не чув жодного вибуху.
Інцидент стався в третю річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну.