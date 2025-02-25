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У Франції заарештували двох осіб після підпалу російського консульства в Марселі

Три пластикові пляшки газованої води кинули у сад консульства, і лише дві вибухнули.

У Франції заарештували двох осіб після підпалу російського консульства в Марселі
Фото: Russian Consulate in Marseille, France/Facebook

Французька влада заарештувала двох людей, яких підозрюють у тому, що вони кинули саморобні вибухові пристрої у російське консульство в південному місті Марсель.

Про це повідомляють France24 з посиланням на прокуратуру.

Під час вчорашнього нападу ніхто не постраждав.

Поліція повідомила, що три пластикові пляшки газованої води кинули у сад консульства, і лише дві вибухнули.

Париж засудив “будь-яке порушення безпеки дипломатичних приміщень”.

У прокуратурі Марселя заявили, що затримані були дорослими, але подробиць не надали. Ніхто в районі, з ким спілкувалося видання AFP, не чув жодного вибуху.

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Інцидент стався в третю річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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