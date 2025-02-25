Макрон застеріг Трампа від капітуляції України і спростував його слова про "позику" українцям замість допомоги

Президент Франції під час зустрічі декілька разів наголосив, що швидкий мир не повинен означати капітуляцію України.

Президент Франції Еммануель Макрон застеріг американського колегу Дональда Трампа від капітуляції України. Під час зустрічі в Білому домі 24 лютого французький лідер сказав, що вони з Трампом зробили "значні кроки вперед" під час дискусії, пише The Guardian.

Він підкреслено назвав Росію агресоркою в Україні та наголосив, що мир не повинен означати українську капітуляцію. Макрон наголосив на необхідності гарантій безпеки.

Він сказав, що зараз – дуже важливий момент для Європи.

"Цей мир не повинен означати капітуляцію України. Він не повинен означати припинення вогню без гарантій. Цей мир повинен дозволити український суверенітет і дозволити Україні домовлятися з іншими зацікавленими сторонами", – сказав Макрон, натякнувши на відсутність європейців за столом перемовин в Саудівській Аравії, де розмовляли американці і росіяни.

Макрон додав, що вважає супер важливим шлях до миру, але спершу треба отримати щось, що можна оцінити, перевірити і підтвердити.

"Ми хочемо швидкого миру, але не хочемо слабкої угоди", – наголосив Макрон.

Між Макроном і Трампом під час виступу перед пресою була й суперечка: американський лідер сказав, що Україна повертає Європі кошти, отримані як допомогу у війні.

Він заявив: "Щоб ви розуміли, Європа позичає гроші Україні. Вони отримують свої гроші назад".

Макрон нахилився, щоб торкнутися руки Трампа, і втрутився: "Ні, насправді, чесно кажучи, ми заплатили. Ми заплатили 60% загальних зусиль. Це було як у США: кредити, гарантії, гранти".

Трамп відповів: "Якщо ви в це вірите, я згоден. Вони повертають гроші, а ми – ні. Але тепер ми це робимо".

Our common objective with President @realDonaldTrump is to build a solid and long-standing peace. The USA and France will always stand on the same side of history. pic.twitter.com/No3wYAMiDI — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 24, 2025