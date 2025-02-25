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Макрон застеріг Трампа від капітуляції України і спростував його слова про "позику" українцям замість допомоги

Президент Франції під час зустрічі декілька разів наголосив, що швидкий мир не повинен означати капітуляцію України. 

Макрон застеріг Трампа від капітуляції України і спростував його слова про "позику" українцям замість допомоги
Макрон і Трамп, 24 лютого
Фото: скріншот

Президент Франції Еммануель Макрон застеріг американського колегу Дональда Трампа від капітуляції України. Під час зустрічі в Білому домі 24 лютого французький лідер сказав, що вони з Трампом зробили "значні кроки вперед" під час дискусії, пише The Guardian. 

Він підкреслено назвав Росію агресоркою в Україні та наголосив, що мир не повинен означати українську капітуляцію. Макрон наголосив на необхідності гарантій безпеки.

Він сказав, що зараз – дуже важливий момент для Європи. 

"Цей мир не повинен означати капітуляцію України. Він не повинен означати припинення вогню без гарантій. Цей мир повинен дозволити український суверенітет і дозволити Україні домовлятися з іншими зацікавленими сторонами", – сказав Макрон, натякнувши на відсутність європейців за столом перемовин в Саудівській Аравії, де розмовляли американці і росіяни. 

Макрон додав, що вважає супер важливим шлях до миру, але спершу треба отримати щось, що можна оцінити, перевірити і підтвердити.

"Ми хочемо швидкого миру, але не хочемо слабкої угоди", – наголосив Макрон. 

Між Макроном і Трампом під час виступу перед пресою була й суперечка: американський лідер сказав, що Україна повертає Європі кошти, отримані як допомогу у війні.

Він заявив: "Щоб ви розуміли, Європа позичає гроші Україні. Вони отримують свої гроші назад".

Макрон нахилився, щоб торкнутися руки Трампа, і втрутився: "Ні, насправді, чесно кажучи, ми заплатили. Ми заплатили 60% загальних зусиль. Це було як у США: кредити, гарантії, гранти".

Трамп відповів: "Якщо ви в це вірите, я згоден. Вони повертають гроші, а ми – ні. Але тепер ми це робимо".

  • Еммануель Макрон став першим європейським лідером, якого Дональд Трамп прийняв у Білому домі після вступу на посаду. Другим стане Кір Стармер – британський прем'єр-міністр, який уже цього тижня відвідає Вашингтон, аби обговорити з Трампом питання війни і її справедливого завершення.
  • Макрон і Стармер – два лідери, які просувають ідею розміщення в Україні миротворців після припинення вогню як гарантію безпеки. Французькому лідеру вже вдалося досягнути певної згоди Трампа в цьому питанні.
  • Трамп учора сказав, що Володимир Зеленський може приїхати до Вашингтон найближчим часом, якщо підпише угоду про корисні копалини. Раніше Україна відкинула підписання цього договору з американцями через невигідні для себе умови і відсутність гарантій безпеки. Зеленський наголошував, що Штати за період повномасштабної війни допомогли Україні на $100 млрд, а вимагають тепер 500 млрд. Однак цю суму з тексту угоди вже вдалося виключити, тепер іде фіналізація пропозицій. 
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