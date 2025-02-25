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Суд відмовився поновити доступ Associated Press до заходів президента США

Одна з найбільших світових медіа-агенцій залишається нон грата в Білому домі.

Суд відмовився поновити доступ Associated Press до заходів президента США
Фото: AP News

Новинна агенція Associated Press не змогла через суд поновити своє право відвідувати заходи для преси, організовані командою президента США Дональда Трампа.

Як пише BBC, позов журналістів розглядав суддя Тревор МакФадден, якого на посаду свого часу призначив саме Трамп. Служитель Феміди відмовився на час слухань тимчасово скасувати заборону співробітникам AP перебувати у Білому домі та на борту президентського літака Air Force One. Остаточний вирок він має оголосити 20 березня.

Пресслужба Трампа відмовила в акредитації Associated Press на будь-які заходи за участю глави держави через принципову позицію редакції щодо того, що Мексиканська затока у матеріалах не буде перейменована на Американську. Журналісти стверджують, що президент таким чином порушив першу поправку до конституції США, яка гарантує свободу слова.

Адміністрація Трампа у відповідь на рішення суду нагадала, що вважає доступ у Білий дім "привілеєм, а не правом" і висловила "відданість тому, що фейкові новини мають бути покараними за свою брехню". 

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