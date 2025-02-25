Папа Франциск все ще перебуває у критичному стані, але демонструє “невелике покращення”

Папа Франциск все ще перебуває у важкому стані, але його стан продемонстрував “незначне покращення”.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на Ватикан.
Уточнюється, що Папа Римський отримував кисень, “хоча з дещо зменшеним потоком і відсотком кисню”. Крім того, ниркова недостатність понтифіка “не викликає занепокоєння”, респіраторних кризів у нього не було, а деякі з лабораторних тестів “покращилися”.
В свою чергу, офіційний представник Ватикану, який не побажав називати свого імені, раніше сказав, що Франциск нормально їв і міг вставати і пересуватися своєю лікарняною палатою.
Ватикан додав, що Папа відновив роботу в другій половині дня, а ввечері зателефонував до католицької парафії в Газі.
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На початку тижня віряни були схвильовані повідомленням про те, що у Франциска "складна клінічна ситуація".
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88-річний Папа хворий на запалення обох легенів, його стан потребує подальшого медикаментозного лікування.
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У Ватикані припускають, що понтифік може висловити бажання зректися престолу - хоча сам Франциск раніше виключав такий розвиток подій.