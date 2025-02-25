Папа Франциск все ще перебуває у критичному стані, але демонструє “невелике покращення”

Офіційний представник Ватикану повідомив, що Франциск нормально їв, міг вставати і пересуватися своєю лікарняною палатою.

Папа Франциск під час загальної щотижевої аудієнції на площі Святого Петра, Ватикан, 6 березня 2024 р.

Папа Франциск все ще перебуває у важкому стані, але його стан продемонстрував “незначне покращення”.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на Ватикан.

Уточнюється, що Папа Римський отримував кисень, “хоча з дещо зменшеним потоком і відсотком кисню”. Крім того, ниркова недостатність понтифіка “не викликає занепокоєння”, респіраторних кризів у нього не було, а деякі з лабораторних тестів “покращилися”.

В свою чергу, офіційний представник Ватикану, який не побажав називати свого імені, раніше сказав, що Франциск нормально їв і міг вставати і пересуватися своєю лікарняною палатою.

Ватикан додав, що Папа відновив роботу в другій половині дня, а ввечері зателефонував до католицької парафії в Газі.