Папа Римський написав у автобіографії, що не розглядає варіант зречення

87-річний Папа Римський Франциск не повторить вчинок свого попередника Бенедикта XVI і не залишить посаду голови Римо-католицької церкви за власним бажанням.

Як повідомляє BBC, про намір залишатися понтифіком до кінця свого віку Франциск розповів у новій книзі, автобіографії "Життя: моя оповідь крізь історію".

Папа вважає, що його посада передбачає "служіння довіку" і "не бачить виправдання у тому, щоб її зрікатися". На думку Франциска з цього питання не вплинули проблеми зі здоров'ям, через які йому доводиться все частіше скасовувати зустрічі і пересуватися за допомогою візка.

Попри відмову від думок про відставку, понтифік передбачає ситуацію, коли він "фізично не зможе бути Папою". В такому випадку він готовий стати священником-сповідачем у церкві Санта Марія-Маджіоре у Римі та проводити обряд причастя для хворих людей.