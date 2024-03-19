Навіть в умовах боротьби з російською агресією Україна залишається віддана справі подолання глобальної продовольчої кризи
Навіть в умовах боротьби з російською агресією Україна залишається віддана справі подолання глобальної продовольчої кризи
Путін програє Буданову. І не тільки вибори
Путін програє Буданову. І не тільки вибори
Помер екснардеп і колишній голова Луганської і Закарпатської ОДА Геннадій Москаль
Помер екснардеп і колишній голова Луганської і Закарпатської ОДА Геннадій Москаль
Президент УЄФА нервує через вихід України чи Ізраїлю на Євро-2024
Президент УЄФА нервує через вихід України чи Ізраїлю на Євро-2024
Ворожа ракета зруйнувала житловий будинок у Чернігівській області
Ворожа ракета зруйнувала житловий будинок у Чернігівській області
Американський лобіст проти українських депутатів
Американський лобіст проти українських депутатів
Судитимуть колишню українську сумоїстку Ольгу Давидко, яка збирає гроші для армії РФ
Судитимуть колишню українську сумоїстку Ольгу Давидко, яка збирає гроші для армії РФ
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Російська оборонка: брехня і цифри
Російська оборонка: брехня і цифри
ГоловнаСвіт

Прем'єрка Італії виступила проти відправки західних військ в Україну, — Bloomberg

Пряме втурчання в Україну понесе за собою ескалацію.

Прем'єрка Італії виступила проти відправки західних військ в Україну, — Bloomberg
Фото: EPA/UPG

Прем'єрка Італії Джорджія Мелоні виступає проти будь-якого виду прямого втручання в Україну, оскільки вважає це приводом для ескалації війни, пише Bloomberg.

"Наша позиція не на користь цієї гіпотези (Франції, — ред.), яка є передвісником небезпечної ескалації, якої слід уникати за будь-яку ціну", – заявила Мелоні під час виступу в Сенаті напередодні саміту лідерів ЄС.

Мелоні розкритикувала президента Франції Емманюеля Макрона, який чинить тиск на канцлера Німеччини Олафа Шольца, щоб той зайняв більш рішучу позицію, попереджаючи про "екзистенційну" загрозу, яку РФ становить для ЄС.

Водночас вона додала, що переговори з російським лідером Путіним марні, адже "як можна сидіти за столом переговорів з тим, хто ніколи не поважав жодних домовленостей?".

Резонансну заяву про можливість відправки військ в Україну президент Франції Еммануель Макрон зробив ще в лютому, і відтоді в європейських столицях не припиняються викликані цими словами дискусії. Більшість країн ЄС уже заявили, що про допомогу Україні їхніми військами навіть мови не може бути, однак деякі країни, як Естонія, не такі категоричні. Прем'єрка Кая Каллас зазначила, що західним лідерам не можна виключати відправлення наземних військ в Україну.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies