Прем'єрка Італії виступила проти відправки західних військ в Україну, — Bloomberg

Прем'єрка Італії Джорджія Мелоні виступає проти будь-якого виду прямого втручання в Україну, оскільки вважає це приводом для ескалації війни, пише Bloomberg.

"Наша позиція не на користь цієї гіпотези (Франції, — ред.), яка є передвісником небезпечної ескалації, якої слід уникати за будь-яку ціну", – заявила Мелоні під час виступу в Сенаті напередодні саміту лідерів ЄС.

Мелоні розкритикувала президента Франції Емманюеля Макрона, який чинить тиск на канцлера Німеччини Олафа Шольца, щоб той зайняв більш рішучу позицію, попереджаючи про "екзистенційну" загрозу, яку РФ становить для ЄС.

Водночас вона додала, що переговори з російським лідером Путіним марні, адже "як можна сидіти за столом переговорів з тим, хто ніколи не поважав жодних домовленостей?".

Резонансну заяву про можливість відправки військ в Україну президент Франції Еммануель Макрон зробив ще в лютому, і відтоді в європейських столицях не припиняються викликані цими словами дискусії. Більшість країн ЄС уже заявили, що про допомогу Україні їхніми військами навіть мови не може бути, однак деякі країни, як Естонія, не такі категоричні. Прем'єрка Кая Каллас зазначила, що західним лідерам не можна виключати відправлення наземних військ в Україну.