Німеччина виділяє кошти на купівлю 180 тисяч снарядів для України за чеською ініціативою

Німеччина готова оплатити закупівлю 180 тисяч боєприпасів для України за чеською ініціативою.
Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, пише N-tv.
Як повідомив міністр оборони, Німеччина покриє витрати на купівлю 180 000 боєприпасів, які Чехія передаватиме Україні в рамках своєї ініціативи.
"Постачання розпочнеться влітку і відбуватиметься поетапно", — заявив міністр.
Пісторіус додав, що поставки снарядів, які включили у пакет військової допомоги розпочнуться також цього року.
- Глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус анонсував новий пакет допомоги Україні на 500 млн євро, який включатиме 10 тисяч артилерійських снарядів, 100 одиниць бронемашин для піхоти та 100 одиниць транспортних автомобілів.
- Напередодні 20 зустрічі у форматі "Рамштайн" Пісторіус повідомив, що є позитивні новини щодо чеської ініціативи закупівлі снарядів для України.