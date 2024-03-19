​Естонія оголосила персоною нон ґрата одного російського дипломата

Посольство РФ, як заявила естонська сторона, заволоділо документами однієї кримінальної справи і поширило їх у кремлівських медіа.

19 березня Міністерство закордонних справ Естонії викликало тимчасового повіреного у справах РФ і вручило йому ноту про те, що співробітника російського посольства оголошено персоною нон ґрата, передає ERR.

МЗС поінформувало представника посольства Росії, що Естонія не має наміру терпіти дії РФ проти незалежності та суверенітету республіки і вважає за необхідне заявити про це дуже чітко.

"Гібридні операції проти безпеки Естонської Республіки, які координуються російськими спецслужбами, мають припинитися", - додали в МЗС.

Згодом інцидент прокоментував і міністр закордонних справ Маргус Цахкна.

"Посольство Росії неприпустимо втрутилося у внутрішні справи Естонії, а конкретніше - у процес правосуддя, заволодівши документами кримінальної справи та сприяючи їх публікації у російських соціальних мережах", - заявив Цахкна.

Міністр додав, що "також хотів би наголосити, що скоординовані дії російських спецслужб проти Естонської Республіки, зокрема гібридні операції проти безпеки, - неприйнятні і повинні бути припинені".

"Ми не потерпимо і не приймемо втручання у внутрішні справи Естонії і швидко та конкретно реагуватимемо на подібні ситуації Висилаючи дипломата, ми показуємо, що Естонія не зазнає на своїй території жодних дій, організованих іноземною державою", - додав глава естонського МЗС.