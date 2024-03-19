Північна Корея провела навчальні стрільби з нових надвеликих РСЗВ

Північна Корея провела навчальні стрільби артилерійських підрозділів із залученням нових надвеликих реактивних систем залпового вогню.

Про це пише Reuters з посиланням на державне інформаційне агентство країни KCNA.

Навчаннями керував лідер КНДР Кім Чен Ин. За повідомленнями Пхеньяна, вони були спрямовані на перевірку “реальних бойових можливостей” 600-міліметрових РСЗВ, покращення бойового духу та готовності військовослужбовців.

Тренування, зокрема, включали імітацію повітряного вибуху снаряда на заданій висоті над ціллю.

Кім закликав до модернізації та збільшення артилерійських сил, підкресливши, що 600-мм РСЗВ є основним ударним засобом під час підготовки до війни.

“Руйнівні наступальні засоби, якими володіє наша армія, повинні ретельніше виконувати свої місії з блокування та придушення можливості війни з вже досконалішою готовністю зруйнувати перевагу противника та структуру його військових сил”, − сказав Кім.

Водночас міністр оборони Південної Кореї Шін Вон Сік, відповідаючи вчора на запитання про загрози з боку ракетних систем залпового вогню КНДР, заявив, що коли Пхеньян випустить велику кількість звичайних ракет проти Півдня, це “означатиме війну” і призведе до посилення атаки у відповідь.