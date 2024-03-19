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Північна Корея провела навчальні стрільби з нових надвеликих РСЗВ

Лідер КНДР Кім Чен Ин закликав до модернізації та збільшення артилерійських сил країни.

Північна Корея провела навчальні стрільби з нових надвеликих РСЗВ

Північна Корея провела навчальні стрільби артилерійських підрозділів із залученням нових надвеликих реактивних систем залпового вогню.

Про це пише Reuters з посиланням на державне інформаційне агентство країни KCNA.

Навчаннями керував лідер КНДР Кім Чен Ин. За повідомленнями Пхеньяна, вони були спрямовані на перевірку “реальних бойових можливостей” 600-міліметрових РСЗВ, покращення бойового духу та готовності військовослужбовців.

Тренування, зокрема, включали імітацію повітряного вибуху снаряда на заданій висоті над ціллю.

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Кім закликав до модернізації та збільшення артилерійських сил, підкресливши, що 600-мм РСЗВ є основним ударним засобом під час підготовки до війни.

“Руйнівні наступальні засоби, якими володіє наша армія, повинні ретельніше виконувати свої місії з блокування та придушення можливості війни з вже досконалішою готовністю зруйнувати перевагу противника та структуру його військових сил”, − сказав Кім.

Водночас міністр оборони Південної Кореї Шін Вон Сік, відповідаючи вчора на запитання про загрози з боку ракетних систем залпового вогню КНДР, заявив, що коли Пхеньян випустить велику кількість звичайних ракет проти Півдня, це “означатиме війну” і призведе до посилення атаки у відповідь.

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