Північна Корея вперше за два місяці випустила балістичні ракети

Пуск збігся з візитом до Сеула держсекретаря США Ентоні Блінкена.

Північна Корея випустила три балістичні ракети у бік вод біля свого східного узбережжя, пише Bloomberg.

Пуск збігся з візитом до Сеула держсекретаря США Ентоні Блінкена на саміт “За демократію”.

Міністерство оборони Японії повідомило, що ракети досягли максимальної висоти близько 50 кілометрів і пролетіли близько 350 км, приземлившись за межами виключної економічної зони Японії.

Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї повідомив, що ракети випустили близько 7:44 ранку поблизу Пхеньяна.

Що потрапило під обстріли – невідомо.

США, Південна Корея та Японія засудили перше за два місяці випробування балістичної ракети Пхеньяном, назвавши його загрозою регіональній безпеці та порушенням резолюцій Ради безпеки ООН.