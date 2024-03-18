Північна Корея вперше за два місяці випустила балістичні ракети

Північна Корея випустила три балістичні ракети у бік вод біля свого східного узбережжя, пише Bloomberg.
Пуск збігся з візитом до Сеула держсекретаря США Ентоні Блінкена на саміт “За демократію”.
Міністерство оборони Японії повідомило, що ракети досягли максимальної висоти близько 50 кілометрів і пролетіли близько 350 км, приземлившись за межами виключної економічної зони Японії.
Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї повідомив, що ракети випустили близько 7:44 ранку поблизу Пхеньяна.
Що потрапило під обстріли – невідомо.
США, Південна Корея та Японія засудили перше за два місяці випробування балістичної ракети Пхеньяном, назвавши його загрозою регіональній безпеці та порушенням резолюцій Ради безпеки ООН.
- Востаннє режим Кіма проводив випробування балістичної ракети в середині січня, коли він запустив ракету середньої дальності, призначену для ураження американських баз в Азії. Офіційні ЗМІ країни заявили, що тоді розгорнули боєголовку з ядерною боєголовкою, яка може змінювати траєкторію польоту на високих швидкостях.