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Північна Корея вперше за два місяці випустила балістичні ракети

Пуск збігся з візитом до Сеула держсекретаря США Ентоні Блінкена.

Північна Корея вперше за два місяці випустила балістичні ракети
Фото: KCTV

Північна Корея випустила три балістичні ракети у бік вод біля свого східного узбережжя, пише Bloomberg.

Пуск збігся з візитом до Сеула держсекретаря США Ентоні Блінкена на саміт “За демократію”.

Міністерство оборони Японії повідомило, що ракети досягли максимальної висоти близько 50 кілометрів і пролетіли близько 350 км, приземлившись за межами виключної економічної зони Японії. 

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Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї повідомив, що ракети випустили близько 7:44 ранку поблизу Пхеньяна.

Що потрапило під обстріли – невідомо.

США, Південна Корея та Японія засудили перше за два місяці випробування балістичної ракети Пхеньяном, назвавши його загрозою регіональній безпеці та порушенням резолюцій Ради безпеки ООН.

  • Востаннє режим Кіма проводив випробування балістичної ракети в середині січня, коли він запустив ракету середньої дальності, призначену для ураження американських баз в Азії. Офіційні ЗМІ країни заявили, що тоді розгорнули боєголовку з ядерною боєголовкою, яка може змінювати траєкторію польоту на високих швидкостях.
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