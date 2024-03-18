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Ізраїль оголосив нову військову операцію в районі найбільшого госпіталю Гази

Країна стверджує, що на території медичного комплексу базуються "високопоставлені терористи". 

Ізраїль оголосив нову військову операцію в районі найбільшого госпіталю Гази
Наземна операція армії Ізраїлю в секторі Гази (ілюстративне фото)
Фото: Israel Defense Forces

Ізраїль вранці понеділка оголосив нову операцію в районі найбільшого госпіталю Гази аль-Шифа. Місцевий лікар повідомив, що будівлю хірургії охопив вогонь, пише CNN.

Доктор Абдула Мохаммед заявив, що будівля "переповнена пораненими людьми". За його словами, ізраїльські ракети влучили по ній чотири рази.

"У цій будівлі розташовані всі операційні для всіх відділень. Усі, хто перебувають у цій будівлі, перенесли серйозні операції і не можуть зрушити з місця", – стверджує він.

Ізраїль свою військову операцію аргументував тим, що в лікарні нібито базуються "високопоставлені терористи ХАМАС для проведення і сприяння терористичній діяльності". Незалежно підтвердити ці дані у CNN не змогли.

Підконтрольне ХАМАС палестинське міністерство охорони здоров'я заявило, що унаслідок атаки на медичний комплекс є багато пошкоджень і поранених, зокрема серед внутрішніх біженців, які розміщені на території лікарні.

  • Ізраїльська армія вже атакувала аль-Шифу в листопаді. ЦАХАЛ стверджував, що на території лікарні терористи облаштували командний центр. 
  • Активні бойові дії між Ізраїлем і ХАМАС тривають із жовтня, відколи терористи атакували ізраїльську територію і захопили заручників. За цей час між сторонами було одне тижневе припинення вогню, під час якого вони провели обмін утримуваними особами. Досягти згоди про нове перемир'я поки що не вдалося. Ізраїль анонсував атаку на прикордонний регіон Рафах, до якого переїхала велика кількість біженців із інших районів Гази.
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