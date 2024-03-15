Лідер більшості у Сенаті США критикує Нетаньягу і хоче виборів в Ізраїлі

Голова демократичної більшості в американському Сенаті Чак Шумер назвав прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу "перепоною на шляху миру".
Як повідомляє Reuters, політик переконаний в тому, що нинішній уряд Ізраїлю "перестав відповідати потребам країни", тому закликав провести вибори. "Потрібен новий діалог щодо майбутнього Ізраїлю після атаки 7 жовтня", - стверджує Шумер.
На його думку, було б "жахливою помилкою" для Ізраїля відкинути принцип двох держав. "Потрібно зробити усе можливе для припинення вогню, звільнення заручників та надсилання допомоги до Гази", - підсумував свій виступ демократ.
Чак Шумер - найбільш високопоставлений етнічний єврей серед американських політиків. Він завжди відзначався риторикою підтримки Ізраїлю, проте зараз він та чимало інших представників Демократичної партії критикують небажання уряду Нетаньягу зупинити війну у Смузі Гази.
- Нетаньягу стверджує, що ізраїльська армія знищила 75% батальйонів ХАМАСу.
- Президент Джо Байден вважає, що підхід прем'єра Ізраїлю до війни зараз є шкідливим.
- Очільник уряду презентував план, згідно з яким Сектор Гази після війни буде під повним військовим контролем Ізраїлю.